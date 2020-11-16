我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

力保參院 白登將赴喬州為兩位民主黨候選人助選

出嫁不丟扇！霸氣新娘改丟一整台冷氣：我脾氣不太好

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣一名新娘從車窗外推出整台冷氣，希望將自己的壞脾氣丟掉。(洪姓攝影師提供)
台灣一名新娘從車窗外推出整台冷氣，希望將自己的壞脾氣丟掉。(洪姓攝影師提供)

在傳統婚禮中，新娘出嫁時都會從禮車上丟出一把扇子，象徵把娘家的壞習慣丟掉，嫁入婆家後，做一位乖巧的媳婦。日前台灣嘉義一名新娘丟的卻是一整台「冷氣」，許多網友看到照片笑翻，紛紛留言「這個新娘脾氣很大哦」。

一名洪姓攝影師近日分享一位新娘出嫁的照片，只見畫面中，禮車內的新娘緩緩將冷氣推出車窗外，這個畫面被攝影師拍下PO上網，並寫下「傳統習俗新娘將手中扇子丟下，這個動作即台語「放性地」（放下脾氣）之意，今天是丟冷氣機」，照片曝光後引發熱議。

網友紛紛表示，「脾氣也太大...男方以後沒好日子了」、「脾氣很大喔XD」、「這個新娘真『拍性地』（壞脾氣）」、「笑死，新郎GG請保重」、「好霸氣的新娘子哦」、「我一定跑過去接，冷氣還可以用」。

根據台灣媒體報導，原來新郎家裡是開電器行的，因此才會突發奇想，把冷氣當扇子來丟。新郎父親也表示，這台冷氣沒有馬達，只是店內一個展示用的冷氣殼。

新郎受訪時也透露，結婚前幾個晚上都在吵架，希望藉由「丟冷氣」讓新娘降火。新娘也坦承有時候脾氣不太好，笑著表示「推不下去我就請老公幫我推，順便把兩人的脾氣都一起丟掉」。

台灣 攝影

上一則

誣指冠軍麵用萊牛 丁怡銘辭政院發言人

延伸閱讀

iPhone 12 Pro Max實測真心話 2.5倍變焦、夜拍最有感

iPhone 12 Pro Max實測真心話 2.5倍變焦、夜拍最有感
雄鹿就在背後！戶外攝影師錯過拍攝良機 自己反變作品

雄鹿就在背後！戶外攝影師錯過拍攝良機 自己反變作品
UFO來了？京都夜空出現奇異光點「六星連珠」

UFO來了？京都夜空出現奇異光點「六星連珠」
世上僅不到10隻 攝影師拍下罕見「黑老虎」

世上僅不到10隻 攝影師拍下罕見「黑老虎」

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
一名穿著短褲的年輕女子連日獨自坐在車站外的角落乞討。(取材自臉書)

粉紅行李箱+泡麵碗 台24歲短褲妹火車站乞討

2020-11-11 20:46
白登12日表態同意釣魚台列嶼是美日安保條約適用範圍，引起北京反彈。(本報資料照片)

白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋

2020-11-13 02:28
民進黨中常委發問川普翻盤機率，蔡英文突然說：不要再賭了。（本報資料照片）

綠中常委問川普翻盤機率 蔡英文：不要再賭了

2020-11-11 21:18
五角大廈發言人薩波（John Supple）透過印太指揮部以電郵回應星條旗報，聲稱此一報導「不準確」（inaccurate），「美國仍承諾我方的一個中國政策」。圖為代表軍方的五角大廈。(美聯社)

美國海軍陸戰隊到台授課？五角大廈：不準確

2020-11-11 06:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」
川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美