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RCEP簽署 工總：台企無關稅優惠 產業恐出走

台灣新聞組／台北16日電
全球最大單一自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)15日在第四屆RCEP高峰會上簽署，預期台灣將長期被拒於各項區域整合之外，嚴重影響出口，圖為高雄港貨櫃畫面。(記者劉學聖／攝影)
全球最大單一自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)15日在第四屆RCEP高峰會上簽署，預期台灣將長期被拒於各項區域整合之外，嚴重影響出口，圖為高雄港貨櫃畫面。(記者劉學聖／攝影)

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）昨天完成簽署，涵蓋包含中國大陸在內15個國家，成為目前全球最大的貿易區。工總秘書長蔡練生表示，台灣並不在RCEP內，加入區域經濟組織的可能性低，未來在經濟上可能會被邊緣化，企業享受不到關稅優惠，有生產線外移、台灣產業空洞化的風險。

RCEP所簽屬的協議涵蓋東南亞國協10國，再加上中國大陸、日本、南韓、澳洲與紐西蘭等五方，涵蓋全球30%的人口、29%的全球國內生產毛額（GDP）以及27%的全球貿易量，超過亞太地區另一項重要的經濟合作建制「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP；全球占比為人口6.9%、GPD12.9%以及貿易量14.9%）。

蔡練生表示，大陸台商不會受到影響，台灣本土企業會否出現大規模外移，則要看產業別。資通訊產業、高科技產業影響相對較小，但一些「毛三到四」的產業，關稅就是成本上很重要的考量，加上美中貿易戰、疫情等因素，勢必要思考重新布局。

對於政府提出無法加入RCEP，就要加強新南向，蔡練生表示，新南向就是鼓勵台商去東協國家投資，是否能夠得利，廠商自己會去評估，但如果企業大規模外移，那就會有產業空洞化的風險，台灣產業也必須要加速升級轉型。

蔡練生指出，RCEP是大陸在主導，過去兩岸關係和緩的時候，台灣或許還有一點機會加入，但現在機會已不存在；CPTPP在美國退出後由日本主導，台灣想要加入還是要很努力，要先做好市場大規模開放的準備。

據了解，雖目前對陸出口還可依賴ECFA（兩岸經濟合作架構協議），但關稅優惠範圍僅有早收清單，後續需簽署貨品貿易與服務貿易協議才享有關稅優惠，然而前者因太陽花學運至今無法生效，後者在兩岸關係急凍、官方互動停滯的情況下，更是遙遙無期，因此有工商界人士就認為，「台灣企業只能自求多福」。

•學者：中日韓結盟 衝擊台出口

中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，最重要的是中日和日韓之間對台灣的直接衝擊，因為對其他國家原本就有東協加一，影響在過去五、十年已陸續呈現，RCEP簽署和生效後，會造成台灣對日本的出口受到中國大陸和南韓產品的影響、對南韓出口受到中國大陸和日本產品的影響、對中國大陸的出口受日本和南韓產品影響。

針對有官員表示中日韓降稅期程長，很多產品關稅最終也不是降到零，對台灣影響不大。但徐遵慈說，中日韓是第一次開放市場，且將討論中的中日韓FTA設定為RCEP，因此RCEP可能只是初步降稅，進一步的降稅會拉到中日韓FTA，台方不能輕忽。

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