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談台灣第1首競選歌曲 詩人路寒袖：羅文嘉只要四個字

記者陳宛茜／ 台北報導
詩人路寒袖（左三）發表台語詩集「有夢最美」。圖／遠景提供
詩人路寒袖（左三）發表台語詩集「有夢最美」。圖／遠景提供

台灣第一首競選歌是誰寫的？怎麼來的？詩人路寒袖在新詩集「有夢最美」中解答這個謎。台灣第一首競選歌曲是1994年的「台北新故鄉」和「春天的花蕊」，是他為陳水扁競選台北市長所寫。

路寒袖昨天發表台語詩集「有夢最美」，他在書中說起創作「春天的花蕊」等兩首歌曲的因緣。當時他和羅文嘉並不相識，羅文嘉告訴林錦昌，聽到路寒袖為潘麗麗寫的「畫眉」，想找他寫競選歌曲。路寒袖問林錦昌，羅文嘉想要甚麼？羅文嘉給了四個字「快樂，希望」。

路寒袖寫完「台北新故鄉」和「春天的花蕊」，交給負責作曲的詹宏達，一周後，詹宏達便完成。羅文嘉問他「什麼時候可以錄音」，他問是否要問陳水扁的同意，羅文嘉回答，這件事是阿扁交代他處理，他不會有意見。

沒想到，「台北新故鄉」和「春天的花蕊」造成大轟動，從台北市長的競選歌紅到全台灣都在唱，甚至引起台灣選舉的新風潮，造成候選人認為，若無競選歌曲，選舉就先輸一半。

四年後，陳水扁欲拚連任，他再找路寒袖寫新的競選歌曲。但路寒袖覺得他的想法已在「台北新故鄉」和「春天的花蕊」兩首歌中說得差不多了，因此足足花了一年才寫出「有夢最美」。寫完後，林錦昌希望他為這首歌做響亮的標語，他就將這首歌曲最理想的兩句副歌歌詞「有夢的人上蓋媠（美）／希望永遠伴相隨」濃縮為「有夢最美，希望相隨」的標語。

沒想到，「有夢最美，希望相隨」變成「國民語言」，從賣房子、賣車、賣CD、到珍珠奶茶店、女子髮廊……甚至中國的古裝武俠連續劇，都有「有夢最美，希望相隨」的對話。廣告教父孫大偉曾盛讚，「有夢最美，希望相隨」是台灣史上最卓越的競選詞彙。

從此，路寒袖成為台灣競選歌曲專業戶，14年來寫了18首競選歌曲，包括陳水扁兩屆的總統選舉、謝長廷兩屆選高雄市長、蔡明憲選台中市長、廖永來選台中縣長連任、游盈隆選花蓮縣長、李應元選台北市長，以及陳其邁選高雄市長的競選歌，「這18首競選歌曲就是一本旋律振奮又自信的台灣民主政治發展史。」

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