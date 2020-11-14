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加入RCEP有困難…台外交部擬提升新南向

記者徐偉真／台北15日電
台灣外交部表示，台灣推動加入RCEP有實際困難。（本報資料照片）
台灣外交部表示，台灣推動加入RCEP有實際困難。（本報資料照片）

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預計今天完成簽署，國民黨立委表示，RCEP即將成形，蔡政府是否想好對策了？政府不能束手無策，應該積極因應，拿出具體辦法；外交部表示，台灣推動加入RCEP有實際困難，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是台灣政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標。

國民黨立委曾銘宗表示，RCEP的會員國是台灣經濟貿易往來最大的區域，但因為是中國大陸主導，不可能加入，政府應該要極力爭取加入CPTPP，CPTPP在2018年生效，成員國占台灣對外貿易總額約25%，對台灣參與區域經濟整合非常關鍵，美國總統當選人白登上任後或許會重返CPTPP，政府應該要把握這個機會。

國民黨立委鄭麗文表示，RCEP若簽署完成，將成為全球最大的自由貿易區，台灣去年出口貿易國家，前十名中RCEP國占了六名，是台灣出口額的五成；面對貿易區域化和亞洲國家產品同質性高的競爭關係，關稅較高的農產品、機械、石化產品、紡織原料等產品，恐喪失競爭力，「蔡政府為台灣經濟找到出口了嗎？」

外交部昨天表示，RCEP由中國主導，台灣推動加入有實際困難，CPTPP是台灣政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標，政府相關單位正積極爭取，在尚未正式開放新成員加入前，將爭取非正式諮商機會，為加入做準備。

外交部表示，台灣政府將持續推動加入CPTPP，爭取拓展與新南向夥伴國家及美國與日本等理念相近國家的經貿合作機會，包括善用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，提升「新南向政策」與美國「印太戰略」等區域戰略的對接與協作，並將持續關注RCEP未來發展，透過產業轉型及提高產品附加價值，積極協助台灣產業因應區域經濟整合的情勢發展。

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