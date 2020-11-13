台碗粿父女擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

雲林一對賣碗粿的林姓父女。圖／取自顏清標臉書

台灣 雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點也將邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並贈送50條菜頭粿(蘿蔔糕之閩南語)分享給大家品嘗。

據了解，賣碗粿的林姓老闆育有2女1男，因太太生病、兒子又發展遲緩，林父為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就帶著女兒到各地擺攤賣碗粿。

林父最近增賣蘿蔔粿，決定在粉絲專頁公布促銷活動，PO文時因女兒無心之過，讓他誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷訊息，PO成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成網友搶訂，為了教導女兒「誠信」的重要性，決定認賠出售。

顏清標在臉書 表示，他當下滑著手機 看到感人新聞，立即和陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫立即下單，11月6日他驅車到雲林面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，他先買走160碗，當場答應「下回有製作我們一定在過來」。

顏清標表示，林爸爸及林媽媽用心的真材實料碗粿，讓許多老饕都讚不絕口，當下他吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證；顏清標說，「以前我爸爸常常跟我說，吃人一口、還人一口」這個道理，長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人。

顏清標強調，今天下午2點，在台中市沙鹿邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，他也將親自贈送50條菜頭粿分享給大家品嘗。