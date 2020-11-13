白登對台政策將耗費數月 卜睿哲：台灣朋友保持耐性

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）。本報資料照片。記者張加／攝影

美國 可能將面臨朝野輪替，當選人白登 將採取何種對台政策，備受關注。美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲（Richard Bush）12日表示，白登交接重點為優先重建政府決策過程而非政策實質，且上任後國內有許多僵局待解，他認為對台政策成形要「以月起跳，不是周，甚至可能要幾個月，我能給的建議就是保持耐性。」

卜睿哲表示，可以從白登的就職演說尋找線索，因為白登屆時將大致說明其外交和安全政策，觀察白登提名官員，也可了解政策方向；舉例來說，他就很好奇白登的貿易代表將會如何回應與台灣 的雙邊貿易協議。

另外，卜睿哲說，白登1979年擔任參議員時，投票支持台灣關係法；包括台灣在內，中國的野心勃勃，無論是白登或是他的顧問，無人對其懷抱天真態度，他們重視民主，對台灣的民主制度充滿敬意，「因此，在台灣的朋友們需要保持耐心，也可以保持信心。」

卜睿哲表示，白登的對台政策將嵌入包含中國在內的亞洲政策，將不是對中政策的延伸品，對台政策將會是更大整體的一部分。

卜睿哲表示，外界對白登一系列政策的推測很多，都不成熟或者根本錯誤，因為政策制定從現在才開始。

華府智庫「新美國安全中心」研究員塞耶茲（Eric Sayers）過去曾擔任聯邦參議院軍事委員會幕僚，負責印太地區安全議題，給已故議員馬侃（John S. McCain）提供建議。

塞耶茲表示，美國的對中與對台政策，都可從白登提名的官員接受國會審查時來觀察，他認為參議員們會更關注這些議題，以往只問國務卿和國防部長，未來包括商務部長、財政部長和貿易代表這些被提名人，也要回應包括中國與台灣的問題。

塞耶茲表示，相較川普政府處理台灣議題的高調和熱烈，他不認為白登會這麼做，白登更可能回到前朝的「自然」模式，例如國務院定期推文、亞太助卿到智庫演講等等；另外，他認為軍售可能會減少，這並非政治考量，因台灣目前就未來5、6年的軍售做出一系列承諾，已經決定要買了。

塞耶茲說，白登仍可透過貿易協議回應台灣，以保持雙邊的強勁關係。

卜睿哲和塞耶茲12日參加布魯金斯研究院的「2021年及其未來的美台政策」線上研討會，分析台灣政策未來走向。