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台農委會喊法辦藍貼顫抖豬影片 江啟臣嗆：關我們啊

台灣新聞組／台北13日電
農委會主委陳吉仲表示如果國民黨不把萊豬的影片下架就要提告，引起國民黨群起杯葛。記者邱德祥／攝影
農委會主委陳吉仲表示如果國民黨不把萊豬的影片下架就要提告，引起國民黨群起杯葛。記者邱德祥／攝影

立法院經濟委員會昨續審農委會及所屬單位預算，因農委會主委陳吉仲指國民黨日前在臉書發布的豬隻顫抖影片不實，若不下架將移送法辦，引發國民黨立委不滿，輪番發言批政府不願就公共政策釋疑，反而以公帑提告、恐嚇，國民黨主席江啟臣還帶頭說「如果關三天，萊豬就可以不要進來，把我們關起來啊！」

本報系聯合報報導，民進黨則發聲明三問國民黨，要不要先向大眾解釋該影片內容是否挪用美國動物組織影片並擅自添加字幕？用錯假訊息爭取支持，這就是國民黨問政水準？國民黨臉書小編在民進黨臉書留言，引用事實查核中心的資料，被網友發現事實查核中資料卻顯示「豬隻攝取萊克多巴胺不會導致癲癇」，「你們引用的資料打臉自己，又該如何解釋？」要求下架影片與貼文，也要求江啟臣道歉。

影片爭論來自國民黨日前於臉書發布一段豬隻顫抖影片，稱萊克多巴胺讓豬隻出現副作用，但陳吉仲不滿影片從頭到尾沒提萊克多巴胺，指國民黨移花接木，要求下架，否則將依社會秩序維護法移送。

但昨立院經委會包括翁重鈞、林奕華等國民黨立委都指自願被移送，翁重鈞與孔文吉更揚言要刪農委會防檢局預算；國民黨團總召林為洲說，當時中國大陸看到該影片後去查廠，發現30幾家屠宰場皆使用萊劑，因此禁止輸入，批防檢局未查證清楚，反而是膝蓋式提告；鄭麗文也嗆「民進黨才是造假專家」。

江啟臣更帶領多名國民黨立委站在發言台，他說，農委會擺明想用提告讓在野黨噤聲、讓人民噤聲，政府不願意對公共政策釋疑，反而用公帑提告，如果國民黨委員們關三天，萊豬就可以不要進到台灣，「把我們關起來！」

國民黨 臉書 江啟臣

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