蕭美琴：與兩黨交朋友 盼未來台美持續互信

駐美代表蕭美琴表示，政府長期與美國共和、民主兩黨交朋友，美國兩黨也都對台灣 高度支持。期許未來與美國持續高度互信、共存共榮，建立緊密雙邊關係。

蕭美琴今天與台灣媒體餐敘後接受訪問，問及美國總統大選 後與美媒認定勝選的民主黨 候選人白登（Joe Biden）的聯繫情況時表示，政府數十年來都與美國共和與民主兩黨有非常深厚關係。

她說，一方面，台灣崇尚民主自由，與美國有共同價值，此外，台灣今年防疫有成，讓美國不分朝野，兩黨都對台灣高度支持，也很有興趣。

蕭美琴表示，選舉前後跟各方接觸都很順利，也期待未來幾年跟美國持續高度互信、共存共榮，建立一個非常緊密的雙邊關係。

談及未來4年的美中台關係，蕭美琴說，「這是一個非常大的問題」。現在因為整個區域的情勢，中共具挑釁的作為，讓區域周邊國家不安。台灣作為區域利益相關者，對區域和平穩定也要承擔自己的責任，

她期待未來在能夠維持區域和平穩定的前提下，在經貿領域與各方交流上，與美國的夥伴關係繼續深化。

對於有台灣人對白登勝選感到不安，蕭美琴表示，美國跟台灣的關係很重要，很多台灣人各自有自己的喜好，也很關注美國大選。

但她強調，政府長期以來與美國兩黨都在交朋友，兩黨現在對台灣也都很支持，肯定台灣的民主化、台灣經濟的韌性與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫的成果。台灣在兩黨都有很多好朋友，如果要繼續發展對美關係，她希望所有台灣人都能做台灣的後盾，繼續支持與美國經濟關係、安全合作，以及在國際社會的各國際組織合作關係。

對於20日將在華府舉行的台美經濟繁榮夥伴對話，蕭美琴說，這次含括的議題都是全球在後疫情時代非常關注的議題，包括5G（第5代行動通訊）、產業鏈、供應鏈等，台美雙方也都很關心疫情後的全球復甦。選在此時舉辦，主要是因為這些議題不管是共和黨還是民主黨政府都很重視，也攸關台灣與美國在全球經濟環境中的角色扮演與未來如何合作。

至於軍售，蕭美琴說，美國對台軍售向來都是依照台灣建軍需求與台海情勢，讓台灣有足夠的防衛能力，這樣的精神與原則數十年來，不管是民主黨或共和黨都是依照這精神對台軍售。至目前為止，她的了解是台美各種國防軍事合作廣受各黨支持。