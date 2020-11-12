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TaiwanCanHelp前進萬國宮前廣場 多國大使支持

中央社布魯塞爾12日專電
台灣今年仍未能受邀參與世界衛生大會，駐日內瓦辦事處特別打造大型「台灣可以做出貢獻」（Taiwan Can Help）立體字，9日起豎立在聯合國日內瓦分部萬國宮前廣場。（駐日內瓦辦事處提供）中央社
台灣今年仍未能受邀參與世界衛生大會，駐日內瓦辦事處特別打造大型「台灣可以做出貢獻」（Taiwan Can Help）立體字，9日起豎立在聯合國日內瓦分部萬國宮前廣場。（駐日內瓦辦事處提供）中央社

世界衛生大會復會期間，駐日內瓦辦事處在聯合國分部「萬國宮」前廣場架設TaiwanCanHelp大字，包括美國、史瓦帝尼等國大使特地前往合影，以行動支持台灣參與世衛大會。

世衛大會11月9日起至14日在日內瓦以視訊方式復會，駐日內瓦辦事處近期也發動連續文宣攻勢，除會前推出電車廣告、並在9日復會首日起在聯合國日內瓦分部「萬國宮」前三腳椅廣場架設「台灣可以貢獻」（TaiwanCanHelp）大型立體字。

這組大型立體字由台灣花磚博物館提供美麗綠底花紋圖案，上方有「台灣」（Taiwan）字樣、下方則是白底的「可以做出貢獻」（Can Help），相當吸睛。

今天駐瓦處也在臉書上公布影片，以「日內瓦有台灣黑熊出沒」為題，以台灣黑熊布偶為主角介紹近日有多位重要人士到現場與TaiwanCanHelp大字合影。

影片謝謝史瓦帝尼、宏都拉斯、海地、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭及美國等駐聯合國日內瓦大使等，在當前疫情以及世衛大會、勞工及人權會議忙碌之餘仍前往現場，用行動力挺台灣參與世界衛生大會。

駐日內瓦辦事處請大家一起分享並留言，讓世界看到台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）會議不輟的決心。

台灣 世衛 聯合國

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