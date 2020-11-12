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WHO臉書封鎖挺台留言 台外交部抗議

中央社台北12日電
世界衛生組織（WHO）臉書粉絲團近日大量封鎖提及Taiwan的留言，台外交部透過管道提出抗議。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
世界衛生組織（WHO）臉書粉絲團近日大量封鎖提及Taiwan的留言，台外交部透過管道提出抗議。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）

世界衛生組織（WHO）臉書粉絲團近日大量封鎖提及Taiwan的留言。外交部今天說，已指示駐日內瓦辦事處向WHO抗議。

台灣今年再度未獲邀參與世界衛生大會（WHA），WHO更遭網友揭發，在臉書粉絲團的WHA直播頁面封鎖Taiwan can help等支持台灣參與WHO的留言。

對於WHO各項打壓台灣作為，外交部長吳釗燮今天上午在立法院指出，對WHO秘書處的作法非常不滿、遺憾，已透過管道提出抗議。

外交部發言人歐江安稍晚進一步說明，除了台灣相關字眼，留言提及「中國、武漢、習近平」等，也會被顯示為垃圾訊息；WHO封鎖友台正義之聲的作為，已背離組織應有的中立專業立場。

歐江安說，外交部對此表達強烈遺憾與不滿，已指示駐日內瓦辦事處向WHO抗議。WHO的言論審查作為必將受國際嚴肅公評，國際社會也將更關切中國對WHO的不當影響力。

歐江安指出，全球仍面臨新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重威脅，WHO一再宣稱全球應共同防疫、不遺漏任何人，卻仍基於政治考量，拒絕邀請台灣參與WHA，對WHO憲章揭櫫的「全民均健」（health for all）崇高目標，更是一大諷刺。

歐江安強調，台灣參與WHO的正當訴求已在全球各地獲得越來越多支持，在歐洲、美國、拉丁美洲、亞太等地區，共有超過1700位國會議員力挺台灣參與WHO等國際組織。未來台灣將持續爭取更多國際支持，深信「德不孤、必有鄰」。

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