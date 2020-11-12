WHA主席欲喊停 聖文森發言：不能忽略台灣重要性

世界衛生大會近日復會，大會屢以中斷及卡畫面方式阻止討論台灣參與議題。圖／中央社資料照

世界衛生大會近日復會，大會屢以中斷及卡畫面方式阻止討論台灣 參與議題，今天台灣友邦聖文森及格瑞那丁發言時雖遭「提醒」，但堅持挺台發言到底。

世衛 大會（WHA）11月9日起至14日以視訊方式復會，今天進入第4天議程，上午聖文森及格瑞那丁（簡稱聖文森）衛生部次長奈特斯（Cuthbert Knights）在發言時表達強力支持台灣。

奈特斯表示，當前世界正應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 ，全世界應團結應對，絕不能排除任何國家，聖文森認為台灣未能參與世衛並不合理，台灣有應對疫情的專業知識，應能有意義參與，絕不能忽略台灣的重要性。

此時挪威籍的委員會主席拉森（Bjørn-IngeLarsen）打斷奈特斯發言，提醒注意議事規則，應針對討論議題發言，隨後讓奈特斯繼續發言。

奈特斯回答：「我會繼續發言，我正要這麼做。」他隨後面不改色，繼續為台灣執言，發言中心圍繞台灣、支持台灣有意義參與世衛大會，以及台灣2300萬人民福祉，期間提到台灣約10次，直到發言結束。

今年復會以來，委員會主席多次依與議程無關為由，在友邦發言時出聲中斷，甚至「卡畫面」。

世衛大會是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連續4年未能獲邀參與。