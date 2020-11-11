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綠中常委問川普翻盤機率 蔡英文：不要再賭了

台灣新聞組／台北12日電
民進黨中常委發問川普翻盤機率，蔡英文突然說：不要再賭了。（本報資料照片）
民進黨中常委發問川普翻盤機率，蔡英文突然說：不要再賭了。（本報資料照片）

美國總統大選白登勝出，兩黨中常會昨天都在討論美國。蔡英文總統表示，四年前及今年，在野黨都說民進黨「押錯寶」，「如果大家還記得，2015年我是有史以來第一個進入白宮的總統候選人，當時是歐巴馬政府，可見民主黨政府對台灣的態度是友善的」。

民進黨中常會昨天邀請台灣智庫執行委員賴怡忠報告「白登時代的台美關係發展初析」，據轉述，報告中提及，在白登時代，台美更有機會簽署雙邊貿易協定（BTA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不需要悲觀；外交方面，白登將重回多邊主義，重回世界衛生組織（WHO）與其他聯合國相關專門機構或委員會、支持填實世界貿易組織（WTO）法官遺缺。

民進黨中常會也發生插曲。由於現任美國總統川普仍不承認敗選，據轉述，賴怡忠報告後，中常委發問川普翻盤機率，還討論到「要發雞排嗎」，蔡英文突然說：「不要再賭了。」民進黨發言人顏若芳澄清，談話針對報告內容的討論花絮，非討論賭博。

國民黨國際事務部主任李大中昨在國民黨中常會表示，白登目前重點是控管新冠疫情和重振美國，外交政策還需一段時間才能明朗。他分析，白登可能走歐巴馬過去「非敵非友」，與中國保持競爭但「可控管」路線。

白登 美國總統大選 民進黨

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