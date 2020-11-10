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盼國民黨快結束萊豬杯葛 蘇貞昌：那隻豬也覺得煩死了

記者周志豪、賴于榛、陳熙文／台北報導
行政院長蘇貞昌諷刺國民黨立委每天抬道具豬杯葛，「如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了」。（記者曾學仁／攝影）
行政院長蘇貞昌諷刺國民黨立委每天抬道具豬杯葛，「如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了」。（記者曾學仁／攝影）

立法院本會期9月18日開議後，行政院長蘇貞昌昨天第八度赴立院施政報告，仍遭國民黨立院黨團杯葛無法上台。蘇貞昌說，希望國民黨團能早一點結束杯葛，因為人民想知道政院施政、軌道建設，以及政府如何應對國際情勢變化、新冠肺炎第二波疫情蔓延。他並諷刺國民黨立委每天抬著道具豬杯葛，「如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了」。

為化解僵局，立法院長游錫堃昨也兩度召開朝野協商，在國民黨團要求下，協商結論第一項要蘇貞昌周五提出「因應台美中新關係及台美經貿談判」專案報告，但因民進黨團主張夾帶下周二邀請蘇到立院施政報告並備詢的第二項結論，最後國民黨團仍未簽字。

國民黨團總召林為洲表示，白登當選美國總統，美國政權更迭，新情勢已經產生，台美當然應重啟談判，暫緩萊豬進口；因民進黨團仍拒絕將萊豬獨列進口貨號要求，國民黨團無法接受協商結論，才拒絕簽字，若民進黨把第二項結論刪除，或是同意將萊豬獨列進口貨號，國民黨團同意周五專案報告。但他強調，要求蘇因應美國政局新情勢專案報告，與是否放行蘇的施政報告，「一碼歸一碼」。

民進黨團書記長鄭運鵬批評，國民黨團杯葛施政報告條件一日三市，沒一次協議說話算話，完全是政治手段，不是合理的政策要求，不但扯美國後腿，更是扯台灣後腿。

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