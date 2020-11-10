扯！高速公路驚見男裸奔 網友驚呼：進擊的巨人

台灣一名駕駛在高速公路撞上內側護欄，下車後竟在路上裸奔。(擷自臉書社團「埔里人通通+近來」)

台灣 國道六號埔里端、近終點出口處10日晚6時許發生小客車自撞意外，一輛黑色轎車自撞內側護欄，事故發生後，該車駕駛雖未受傷，卻光溜溜下車，還在國道上裸奔遊蕩，嚇壞用路人，警方獲報後到場且將他送醫，而其脫序行徑仍待調查釐清。

據瞭解，該名男子晚間6時許，駕車行經國道六號東行線，但在靠近埔里端終點出口時，不知何故竟失控自撞內側護欄，車體因此受損，車上零件及物品則散落一地，而因已準備要下交流道，後方車輛多減速行駛，見狀均及時閃避。

但令人傻眼的是，該名自撞護欄的小客車駕駛在發生事故後，竟是全身赤裸、一絲不掛的跳下車，且像在逛夜市般在國道閒晃遊蕩，甚至拔腿狂奔，誇張又危險的怪異行徑，嚇壞其他駕駛人，也因此急忙報警，警獲報後則迅速到場處理。

國道警方趕赴現場後，考量裸奔男子安全，也怕他因撞擊受傷，所以當下就將他帶上車並送醫診治，但因他情緒狀況異常，其身分及肇事原因仍有待釐清；至於行為脫序是否涉及酒駕或嗑藥，也有待警方進一步調查了解。

而該名男子在國道上裸奔的脫序行徑，也被路過民眾拍下來PO上地方臉書 社團「埔里人通通+近來」，不少網友直呼「誇張」，也有人替他覺得冷，還有人開玩笑說是「進擊的巨人」、「奇行種」等，引發網路熱議。