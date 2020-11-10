國民黨：世衛排除台灣參與 人民對中國更反感

針對世界衛生大會（WHA）復會未邀台灣參與，台外交部8日晚間發布聲明說，對於中國阻撓台灣參與WHO，表達高度遺憾及強烈不滿。（中央社檔案照片）

台灣 未能以觀察員身分受邀參與9日復會的世界衛生大會（WHA），國民黨 今天表示，世界衛生組織（WHO）不宜遷就中共片面說法與主張，屢次排除台灣參與的決定，只會讓台灣人民對於中共當局更加反感。

世界衛生大會9日復會，台灣參與案成為開議最受矚目的攻防焦點，雖然有友邦為台發聲，但中國以「一中原則」凌駕健康議題，最終台灣參與案未能列入大會議程。

國民黨晚間發出新聞稿表示，世衛 組織多數會員國的「政治決定」，不只置台灣人民於危險，也阻擋了台灣與世界分享防疫經驗的機會。

國民黨說，世衛組織不宜遷就中共片面說法與主張，應以維護全球人類的整體健康權為行動圭臬，世衛組織屢次排除台灣參與的決定，只會讓台灣人民對於中共當局更加反感，更難促成一個穩定且具建設性的兩岸關係。

國民黨表示，過去執政時期得以有意義參與世衛大會，顯然與兩岸之間存在政治對話基礎以及基本政治互信有關，而民進黨於2016年5月執政後，也隨即派團參與世衛大會，表示總統蔡英文知道箇中緣故，希望蔡總統正視此一事實與未來的可行性，務實處理台灣國際參與，不要讓國際空間愈來愈窄。

另外，國民黨表示，台灣長期以來被排除在由東協十國與日本、南韓、中國、紐西蘭、澳洲所組成「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」之外，RCEP極可能將在15日簽訂，蔡總統及其國安、經貿團隊必須面對現實，誠實以對，不能僅以參加無法律拘束力、較鬆散的亞太經濟合作組織（APEC）為滿足。

國民黨也指出，蔡總統必須向國民交代無法參加RCEP所引起的各項衝擊，以及可行的替代方案與實現時程，以發展一個多邊且實際有益的經貿合作網絡。