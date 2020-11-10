美官員發言挺參與WHA：換民選領導人非阻台合理藉口

美國駐日內瓦聯合國總部大使布蘭博格。圖取自U.S. Mission Geneva 推特

世界衛生組織大會（WHA）9日在布魯塞爾以視訊方式復會，美國 駐日內瓦聯合國總部大使布蘭博格（Andrew Bremberg）在會中發表談話，美國長期支持台灣 有意義參與WHA，而WHA容許有些人將公衛議題政治化，美國呼籲WHA邀請台灣以觀察員身份參與WHA，讓台灣專家得以無限制參與世衛組織的技術會議及相關機構。

布蘭博格表示，台灣的防疫模式保護了2300萬名台灣人民的安全，台灣對外捐贈口罩及醫療設備，提供專業協助，讓國際社會從中獲益，結果2300萬的台灣人民被排除在WHA之外。

布蘭博格說，「為了阻止台灣參與，WHA容許某些人將公衛議題政治化。」台灣在2009年到2016年曾以觀察員身份參與WHA，狀況沒有不同，除了台灣更換了民選領導人，這並非阻止台灣參與WHA的合理藉口。

布蘭博格呼籲，WHA秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身份參與大會，參與世界衛生組織的工作。

布蘭博格花了3分鐘談論台灣議題，並在美國駐日內瓦代表團的官方推特 上，貼出這則影片。

WHA在中國反對狀況下，排除邀請台灣參與WHA的議程。

美國聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）在推特表示，讓台灣參與WHA，不只是應得的；台灣在新冠肺炎期間，對全球公衛健康的貢獻及回應，已證明台灣在國際公衛領域的參與，對打擊危險疾病的爆發來說，至關重要。

聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）的媒體推特帳戶轉發美國駐日內瓦代表團的推文，並寫道，呼籲世界衛生組織（WHO）允許台灣有意義參與WHA，當世界上很多國家正面臨第二波新冠肺炎之際，台灣創下200天沒有本土感染的紀錄。

魯比歐表示，北京封殺台灣，剝奪所有人獲取台灣專業知識的機會，並威脅全球健康。魯比歐的發文最後，還標註「台灣可以幫忙」（#TaiwanCanHelp）的標籤。