我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

APEC台灣領袖代表 台積電張忠謀4度出任

記者林敬殷／台北報導
蔡英文（中）10日召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任APEC經濟領袖會議領袖代表出席會議。圖右為張忠謀妻子張淑芬。(中央社)
蔡英文（中）10日召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任APEC經濟領袖會議領袖代表出席會議。圖右為張忠謀妻子張淑芬。(中央社)

台積電創辦人張忠謀再次接受蔡英文總統邀請，出任今年APEC（亞太經濟合作會議）領袖代表。張忠謀表示，這一次雖然是線上會議，也有不少遺憾，以前好幾個朋友，這次都見不到面，但是，「在這個疫情那麼嚴重的時候，還能夠開這個會議，表示數位科技在未來的地位。」

張忠謀說，這次主題是如何控制疫情並發展經濟，及疫情後的展望，台灣在控制疫情做得非常好，在疫情中充分利用數位科技，疫情之後，台灣也有充分的經驗，能夠貢獻給APEC的國家。「這次我們有充分準備，有充分的實力，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏來支持」，非常希望這次的出席。

張忠謀今天在夫人張淑芬陪同下，出席蔡英文總統在總統府舉行的記者會。在蔡總統致詞後，張忠謀接著發表談話。

張忠謀說，他感覺非常榮幸，也非常高興總統派他做他的代表，這是他第四次當APEC的領袖代表。

張忠謀表示，這一次雖然是線上會議，當然也是有不少遺憾，以前好幾個朋友，這次都見不到面，但是，在這個疫情那麼嚴重的時候，「還能夠開這個會議，表示數位科技在未來的地位。」

張忠謀指出，這次主題會是怎麼控制疫情，如何在疫情下還能發展經濟，這是第一個主題。第二各主題是，在疫情後，也就是2020年以後，大家的展望。

張忠謀說，事實上，台灣在這兩個主要條件下，控制疫情台灣做得非常好，在另外一個，在疫情之後，本來就是一個數位世界，是數位科技非常有影響力的世界，本來就一直在進行。台灣在疫情當中，充分利用數位科技。所以，疫情之後，2020以後，台灣也有充分的經驗，能夠貢獻給APEC的國家

張忠謀表示，這次我們有充分準備，有充分的實力，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏來支持，非常希望這次的出席。

疫情 台灣 APEC

上一則

台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

延伸閱讀

新聞評論／推特說成致電 蘇貞昌不精確或欺騙？

新聞評論／推特說成致電 蘇貞昌不精確或欺騙？
蔡英文轉發白登推文祝賀當選 破除押寶說？

蔡英文轉發白登推文祝賀當選 破除押寶說？
蔡習會不會？台學者：就看蔡英文意志力

蔡習會不會？台學者：就看蔡英文意志力
蔡英文推文特賀白登當選 期待台美合作、深化友情

蔡英文推文特賀白登當選 期待台美合作、深化友情

熱門新聞

總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

2020-11-03 02:27
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
長榮航空前空服員郭芷嫣要求復職，長榮回應「不可能」。（本報資料照片）

「加料」空姐求復職 長榮：不可能

2020-11-04 02:18
駐美代表蕭美琴。(資料照，華盛頓記者張文馨／攝影)

蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛

2020-11-05 17:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派