美政府交接期台海陷軍事風險？台國安局長：更嚴峻

國民黨立委陳以信（左）9日質詢國安局長邱國正（右）。（取材自立法院直播畫面）

美國大選白登 陣營宣布勝選，川普 政府進入看守，難有軍事作為，台灣 朝野立委關切從現在到白登宣誓就職的兩個月期間，「中國大陸若要趁此時動手解決台灣問題，台灣會承受多大風險？」台國安局長邱國正今天表示，兩岸最近狀況比以前緊張，而中共從未放棄武力犯台。台灣一直在承擔很大的風險，從來沒有減輕過，現在更加嚴峻，內部會將最壞狀況作最好準備，並防止共軍持續增加的越界舉措變成常態。

邱國正9日上午列席立法院外交及國防委員會就預算案備詢，民進黨立委蔡適應質詢，針對美選，國家安全會議已開過兩次會議，以國安局角度而言，從現在到明年交接，對美溝通有哪幾件重要問題？邱國正證實已開兩次會議的說法，並表示台方重點放在兩岸、台灣問題與美中狀況。國際上則關注美中貿易戰走向。

國民黨立委陳以信質詢，白登政府將上台，預判未來四年美中關係不會像過去四年這麼緊張，連帶也將影響兩岸關係，未來四年風險不會大過未來兩個月，因為面臨一個不認輸的總統，會否有暴衝的行為。他說，陸方研判川普總統處於進入看守狀態，若在西太平洋與東亞發生軍事風險，美軍願出兵意願其實最低，依各方算計，未來兩個月「最危險」，要求國安局注意。

陳以信表示，川普政府形塑美中關係格局，也連帶影響對台關係。白登上台後，美方相關政策會否延續，針對對台的戰略清晰、川普提出的印太戰略，會否回到過去的重返亞洲再平衡等，而現在正在推5G乾淨網路，這是美國次卿來台談的重點，會否延續、擴大；全球供應鏈的重組，影響台灣產業政策；最近9月17日才簽的美版一帶一路，基礎建設融資計畫與市場架構，台方在10月29日也曾開工作會議。這些政策會否在白登政府下獲得延續。國安局應準備不同版本計畫供層峰因應。

邱國正表示，他以國安局長角度作定論，他無法表達，但平常都會關注，現在眾說紛云，但整體而言，一個政府要變動，施政有延續性，他們會考量，就算要變動，會也逐步調整，美國總統換人，工作推動可能會有調整，針對各項因應計畫，國安局會滾動式修正。

國民黨立委馬文君則質詢表示，不管政府是否承認押寶有失誤，但一般感覺有此狀況。這段時間是大家最擔心的，美國大選牽動兩岸關係，現在這麼動盪情況下，不僅到明年1月20日，甚至更長的交接期，內部可能有動亂，對外恐無暇他顧，交接期間川普要下令任何作為，包括軍事作為都有困難。中國大陸若要趁此時動手解決台灣問題，台灣會承受多大風險，國安局如何分析？

邱國正表示，兩岸最近狀況大家很清楚，比以前要緊張，但緊張原因是針對疫情與美中貿易戰外，中共從未放棄武力犯台。台灣一直在承擔很大的風險，任何預想狀況都有對應措施，台方壓力從來沒有減輕過，現在更加嚴峻，內部會將最壞狀況作最好準備。而不管是國防部計畫或國安局的應對方法，「一定有」，現在共軍對台方侵入或越界的數量增加，台方會防止此節變成常態。