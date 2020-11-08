台海軍證實美軍登台 今起授台突擊舟、快艇滲透作戰

美國海軍陸戰隊編制有「海軍陸戰隊突襲兵」，每個營各由四個連所組成，每個連各有一支由百餘名具備特種作戰能力的海軍陸戰隊員組成的特種作戰小隊，長於使用包括突擊舟在內的各型輸具執行海岸偵察任務。圖／美國海軍陸戰隊官網

美國總統大選 結果底定，台美在台灣 本土的軍事交流互動也可望恢復正常。台海軍司令部證實，美國海軍陸戰隊應我軍邀請抵台，9日起連續四周，將在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。這是台灣與美軍等盟國軍事互動因新冠肺炎疫情 管制中斷七、八個月後，恢復運作的首例，預料美軍各項在台小部隊操演可望據此模式漸次恢復舉行。

海軍司令部表示，此案屬例行性的台美軍事交流合作訓練，希望透過美方機動輔訓小組經驗交流，提升海軍陸戰隊小艇作戰能力；美軍輔訓小組教官均遵照衛福部防疫政策規定，抵台已先至防疫旅館進行14天檢疫。

海軍陸戰隊今年7月3日實施「聯合登陸作戰」操演時，以突擊連膠艇實施「向岸突擊登陸」，模擬第一舟波滲透岸際，其中一艘膠艇遭後湧浪打翻，釀成三死一傷意外；高強度的正規兩棲登陸作戰是否適用突擊膠艇作為登陸舟波，備受討論。此外，海軍為強化陸戰隊特勤隊特種作戰與反恐反劫持能量，編列台幣8.2億元預算，今年已完成18艘特種作戰突擊艇與熱像儀、登船工具等相關裝備決標作業。美軍抵台教授相關課程，不脫這兩項戰備需求。

目前因台灣新冠肺炎疫情管制設有政策關卡，台美兩軍來往不便，尤其美軍赴台須先至檢疫旅館檢疫14天，今年9月大規模的漢光演習美軍觀摩團因此取消來台；據了解，美國海岸巡防隊每年也派遣士官層級的輔訓小組抵台對海巡署進行訓練，但因疫情至今尚未恢復。海軍陸戰隊這次為期一個月的密集訓練，據信是台灣因疫情暫停台美軍事互動後，首批恢復運作的例子。也由於台方戰備需求殷切，經協調美軍配合台灣防疫政策赴台。

美國海軍陸戰隊編制有「海軍陸戰隊突襲兵」（Marine Raiders），每個營各由四個連所組成，每個連各有一支由百餘名具備特種作戰能力的海軍陸戰隊員組成的特種作戰小隊，長於使用包括突擊舟在內的各型輸具執行海岸偵察任務。

台灣國軍目前在台灣本土與各國進行的軍事合作或交流，人數最大宗的是新加坡「星光部隊」，其次則是每年固定在漢光演習兵推抵台的美軍觀摩團，此外就是美軍小部隊合作演訓，包括陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（Balance Taper）；陸軍兩棲營、海軍陸戰隊偵搜中隊與美國海豹部隊分隊，每年在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper）等。但因新冠肺炎疫情影響，目前都處於暫停中。