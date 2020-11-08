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即時短評／美國大選：一場台灣人恐中的自我探索

記者陳熙文／台北即時報導
白登與賀錦麗發表勝選演說。Getty Images
白登與賀錦麗發表勝選演說。Getty Images

美國總統大選塵埃落定，與其說台灣人在這場大選中，對美國式民主，以及其族群分裂有了更深一層的認識與學習，倒不如說經歷了一場自我深探之旅。

一場太平洋之外的大選，相隔十萬八千里的台灣人卻依然陷入恐慌、焦慮和興奮，絕對稱不上是關心美國，而是仍舊活在中國的夢魘當中，在逃不出、解不開的輪迴裡，做著救世主降臨的夢。

於是，川普與白登被各自分配好角色，一個他們不知情，興許也不在乎的角色。川普榮登反中總司令，忽然從2016年，被世界嘲笑的丑角，被看作民主自由的燈塔；而白登粉墨登場被扮成白臉，成親中小人。

明眼人不禁要問，美國民主黨所倡議的那些價值，不正是蔡英文政府上台後所高喊的「進步價值」嗎？何以當它被標籤了親中立場，其餘價值皆可棄之敝屣？

在這場由外部事件所觸發的自我探索裡，台灣人或許發現了，國內多數人在乎的從來不是價值進步不進步，而是政府反中不反中。管你是土地正義、多元成家，還是兩性平權，一但被貼上紅色標籤，那便是罪不可赦，政策號碼牌的優先順序也不得不重新抽號。

如此前提下，白登只展露一點點親中的可能，就被視為是大魔王，而川普那樣的壞形象，卻能化身為英雄！

然而，那追根究底，還是用台灣視角在看世界的傲慢。美國反中，難道是為了台灣？而台灣反白登，難道就能影響選舉結果？台灣人活在自己的夢裡，卻強逼別人也要活在我們的惡夢。

其實，中美大國競合的局勢已然確立，就算短期內可能和緩，長期而言仍屬對立，而民主黨雖不像川普那樣露骨，自有一套對付中國的方法。而部分台灣人如此生氣，自始自終，說不定跟中美對立一點關係都沒有，而是膚淺的眷戀那給足台灣面子的「台美外交」，就算只是表面功夫也無所謂。

最遺憾的，這場深探所揭露的是，台灣始終沒有跳脫出「中國」的框架，仍在親中與恐中之間拉鋸，全以中國為中心思考事情。當台灣人急於獨立、茁壯，尋找台灣價值的當下，最後找到的答案卻是「反中」－我是台灣人，我反中；我反中，所以我是台灣人。

台灣人對中國的恐懼在今年美國大選中，表露無遺。

台灣 美國總統大選 中國

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