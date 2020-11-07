亞股預期本益比下滑 分析師看好台股投資機會

亞洲股市的預期本益比上個月降至四個月低點，但分析師認為這將讓台灣等亞洲股市更具吸引力。本報系資料照片

亞洲股市的預期本益比，在10月下滑至四個月來低點。不過，這可能讓亞洲股市變得更具吸引力。分析師 表示，台灣、南韓 、印度 和越南股市，都有很好的投資機會。

路透報導，MSCI亞太指數未來12個月的本益比在10月底下滑至15.9，跌抵6月以來的低點，並低於MSCI全球指數的18.3。

SEI Investments亞洲股市主管John Lau表示：「由於許多其他國家的新冠疫情正在重新升溫，我們相信投資人將會發現，亞洲股市此時具有吸引力，尤其是如果美元一如預期在美國總統大選過後貶值。」「我們在台灣、南韓、印度和越南股市裡，看到很好的機會。」

預期本益比是以一家公司未來12個月的預期獲利來評估其股價水準，這個比率下滑，代表分析師預期這家企業的獲利成長將更高。

分析師在10月已將亞洲企業未來12個月的預期獲利調高1.5%，因為亞洲新冠肺炎確診人數比歐美等其他地區少，且大多數工廠都已恢復全面運轉。

數據顯示，亞洲股市預期本益比最低的為香港、中國大陸和南韓股市，分別為11.41、11.43和11.66；最高的則是印度、日本和澳洲股市，分別為19.55、16.77、16.45。