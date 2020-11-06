馬習會5周年 馬英九拋兩岸恢復對話

11月7日是2015年「馬習會」屆滿5周年，當年銜命折衝的陸委會前主委夏立言透露，當時為了「中華民國」四個字，雙方曾撂話可以不辦。（本報資料照片）

「馬習會」今天滿五周年，大陸昨天首度在北京舉行「兩岸領導人歷史性會晤五周年座談會」，大陸國台辦主任劉結一對台灣 喊話說，以「不預設政治前提、有意義的對話」為名，繞開九二共識，是完全行不通的；只要認同九二共識，台灣任何政黨與大陸交往都不存在障礙。

前總統馬英九 與中共總書記習近平五年前在新加坡舉行馬習會，馬英九基金會今天將在台北舉辦研討會。據了解，馬英九將發表專題演說，呼籲蔡政府在當年馬習會基礎上，恢復兩岸和平對話。

不過，陸委會批評對岸舉辦座談會是要統戰台灣，民進黨也質疑馬在妄想第二次「馬習會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，美國大選後，時空環境已經不同，非常樂見蔡英文總統與習近平舉行「蔡習會」，亞太和平研究基金會董事長許信良曾建議蔡總統要正面肯定馬習會，但並未被接受。國民黨主席江啟臣說，馬習會已是歷史事實，不管任何單位的研討會都是學術討論自由空間。

劉結一昨說，五年前兩岸領導人歷史性會晤得以實現，正是建立在九二共識重要政治基礎。堅持九二共識，認同兩岸同屬一個中國 ，兩岸關係就能改善發展；否認九二共識，背離一個中國原則，兩岸關係就會受到危害。

劉結一表示，九二共識是兩岸關係的大是大非，也是檢驗是不是真正支持兩岸關係和平發展，維護兩岸同胞福祉、堅守民族大義的試金石。做到這一點，台灣任何政黨同大陸交往都不存在障礙，反之，任何交往對話都無從談起。

大陸海協會長張志軍說，沒有九二共識，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。

對於劉結一談話，國民黨文傳會副主委鄭照新受訪指出，九二共識的精神是擱置爭議，而不是成為爭議，希望兩岸執政當局都能務實對話，展現符合國際現勢的彈性。

民進黨表示，馬習會是當年國民黨片面押寶中國大陸，呼應中方把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣主流民意。