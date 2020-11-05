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川普領先優勢縮小 白登追趕喬治亞州與賓州得票

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

記者蔡晉宇／台北即時報導
總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images
總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

美國總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。4日下午川普在大部分搖擺州暫居領先時，包括台灣民意基金會董事長游盈隆、作家吳祥輝等獨派人士就在臉書搶先寫下恭喜川普當選等，如今隨著局勢又有了變化，也出現了新的說法。

台灣獨派人士游盈隆先在臉書表示，「天佑台灣，川普贏了」，隨著白登票數後來居上，旋...
台灣獨派人士游盈隆先在臉書表示，「天佑台灣，川普贏了」，隨著白登票數後來居上，旋即表示「Joe Biden當選，對台灣而言是一個災難」。取自游盈隆臉書

游盈隆4日午約2時在即臉書表示，「天佑台灣，川普贏了」，但7小時過後白登在威斯康辛、密西根等搖擺州票數後來居上，游盈隆也隨即表示，「美國總統選情有變，密須根是關鍵」、「亞利桑那也是一個變數」，並稱「Joe Biden當選，對台灣而言是一個災難，我們一起祈禱吧」；由於選情到台灣時間4日深夜持續膠著，游盈隆最後也說，「不管美國總統最後是誰，你我明天一樣早九晚五，Life goes on」。

吳祥輝也在4日下午約6時左右在臉書表示，「恭喜川普總統當選連任，祝福美國，祝福台灣」。不只獨派搶先祝賀川普當選，時代力量國際部主任劉仕傑昨下午也在臉書表示，「川普成為2020年全球首位COVID-19確診然後痊癒接著打贏總統大選的人」，在白登逐漸逆轉後，劉仕傑也說，「川粉不要難過，起碼今天我們熟記了美國50個州的英文縮寫」。

美國總統大選 川普 台灣

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