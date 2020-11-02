隔26年大和解！扁接受趙少康訪談 大爆蔡蘇游恩怨

媒體人趙少康（右）日前拜訪前總統陳水扁（左），兩人握手合影，上演「世紀大和解」。(取材自臉書)

曾於1994年競選台北市長的媒體人趙少康與前總統陳水扁 ，日前上演「大和解」，兩人也都呼籲朝野和解。陳水扁說，有權力的人應該先拿出誠意，位居高位的人更有本錢邀請大家坐下來談，朝野和解重點並非在野黨，而在執政當局，「看你有沒有一顆心，覺得是時候了」，朝野一直尖銳對立下去，絕對不是辦法。

趙少康上周六南下探望陳水扁，昨天釋出訪談影片，兩人談話議題多元。

趙少康問陳水扁，行政院長蘇貞昌在扁政府任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文 換掉？陳水扁說，蘇貞昌兩度在總統府要求換掉蔡英文，因蘇覺得蔡「歹逗陣（難相處）」，「不過我不同意，我是為國舉才」。

陳水扁也談及與蔡英文相處的點滴。2004年他競選總統連任，時任陸委會主委蔡英文跑到總統官邸，詢問接下來誰當閣揆，他回：「阿不拉（游錫堃，阿不拉為游的日語發音）。」當時他強調，選前就講過，投票 不只針對總統，也是對游內閣的信任投票，總統連任，所以內閣信任投票也過關，但蔡英文說，只要游錫堃繼續做，就要離開政府。

趙少康也當面問陳水扁，扁的女兒陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，民進黨真的每個人都拿過？陳水扁沒有指名道姓，只是笑答：「沒有拿過的出聲一下好不好？」

行政院發言人丁怡銘則表示，蘇貞昌從政以來，從未向陳水扁拿錢選舉，也未接受過陳前總統的政治獻金，「相關資訊，蘇院長參與每一場選舉都誠實申報，歷年來的政治獻金專戶都可以查到」。

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