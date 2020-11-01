我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽報：威廉王子4月曾感染新冠肺炎

影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

台外長吳釗燮：美選後交接期 關注兩岸動向

記者陳熙文／台北報導
台灣外交部長吳釗燮。本報資料照片
台灣外交部長吳釗燮。本報資料照片

美國總統大選結果可能影響台美關係未來發展，對此，台灣外交部長吳釗燮2日表示，美國大選後的交接期，所有單位都要關注兩岸動向，對可能發生的事情做好準備。至於外界普遍認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮則說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和民主兩邊平行交往，維持良好關係。

蔡英文總統日前召開國安高層會議，針對如何深化台美、穩定兩岸關係進行討論，據了解，府方與國安團隊就美國總統大選各種可能的狀況進行研判及因應。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。吳釗燮在會前受訪時表示，美國大選在即，不只是在駐美代表處，也在外交部對於美國選舉各種狀況掌握當中，不管結果怎樣，都會持續跟美國維持非常良好關係，這一點毋庸置疑。

至於外界普遍認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮則說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和民主兩邊平行交往，維持良好關係，美國近期的挺台法案也都在國會中獲得跨黨派支持。

而蔡英文日前召開國安會議，是否是關注美國總統大選？吳釗燮說，這只是其中一部分，並指出，美國總統大選後，會有一段時間交接期，這段期間所有單位包括國防、海巡、外交等都要關注兩岸動向，對兩岸可能發生的事情做好準備。

美國 總統大選 蔡英文

上一則

模仿CSI犯罪現場 劇迷行竊11次得手後被逮

延伸閱讀

吳釗燮：中國挑釁不僅針對台灣 民主國家應警覺

吳釗燮：中國挑釁不僅針對台灣 民主國家應警覺
中外交官毆台駐斐人員 吳釗燮：要討公道

中外交官毆台駐斐人員 吳釗燮：要討公道
印度電視台專訪台外長 中國批：公然挑釁一個中國原則

印度電視台專訪台外長 中國批：公然挑釁一個中國原則
中國干涉印度媒體自由引反彈 吳釗燮連3推文致意

中國干涉印度媒體自由引反彈 吳釗燮連3推文致意

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

2020-10-29 22:12
長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。記者周宗禎／翻攝

台女大生遭勒死裸屍山坡 嫌：上次拉不走 改用麻繩

2020-10-30 03:03
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲
張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪

張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項