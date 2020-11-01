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台政府曾2度押錯寶 藍委籲美大選勿選邊站

記者鄭媁／台北報導
美國總統大選倒數。台國民黨立委提醒，過去政府就曾因美國大選押寶而受傷，不可不慎。(路透)
美國總統大選倒數。台國民黨立委提醒，過去政府就曾因美國大選押寶而受傷，不可不慎。(路透)

美國總統大選倒數，台外交部報告指出，無論美國大選結果由誰執政，將持續與美方攜手合作。國民黨立委李貴敏提醒，過去政府就曾因美國大選押寶而受傷，這固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，不可不慎。

台立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長吳釗燮列席報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。根據外交部送達立法院書面報告指出，近年來台美關係持續發展，今年更在高層互訪、軍購、防疫等各項領域有豐碩成果，無論美國大選結果由誰執政，將持續與美方攜手合作，盼台美關係再創新猷。

李貴敏說，蔡英文總統召開國安會議，強調爭取美國「跨黨派」對台支持；但相較之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，對白登冷嘲熱諷，許多學者與在野人士都再三警示政府絕不該選邊站，要爭取所有美國陣營的支持，卻如狗吠火車。現在到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢。

李貴敏指出，美媒先前披露，台方幕僚剪輯蔡總統就職賀詞時，除刪減民主黨人士祝賀篇幅，更放大共和黨籍議員的祝賀，以致台外交官員為此向民主黨致歉。雖然政府澄清只是說明而非致歉，但如此不得當的失禮行為，有意無意地針對美國選舉表態，不正也損及了中華民國的國家利益？

李貴敏說，白登前幾天才在聯合報系登了一篇針對爭取華裔選民的聲明。「白登陣營會沒看到民進黨這些側翼這段時間以來是怎麼在台灣調侃、修理他嗎？」一旦白登真上台了，會不會修理台灣，民進黨難道不知道政治恩怨難解嗎？為何幾經提醒，仍無視全民與國家利益，強行選邊站？

李貴敏說，不管川普或白登、民主黨或共和黨，都是美國利益優先。這種現實主義是他們國家政策的傳統，美國政策是不會優先考慮到台灣利益與安全的。

李貴敏說，過去政府就曾對美國大選押寶而受傷。一次是為了支持杜威得罪杜魯門，大家難道忘了1949年前後，國民黨受到多大的屈辱與威脅？又有一次是為了支持尼克森得罪了當紅炸子雞甘迺迪，當時政府還特別派副總統陳誠到美國致意；結果，甘迺迪只說了「我可以原諒，但不會遺忘」。

李貴敏說，這些都是錯誤押寶的結果，最後不也祗能用更多資源、更多努力彌補？凡此種種固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，實不可不慎。

美國 白登 民進黨

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