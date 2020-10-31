台灣盡是川粉 押寶極端不智

台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策。(Grtty Images)

美國大選在即，白登 現在聲勢領先，雖然蔡英文等政府官員沒有表態支持誰，但是網路上的綠色側翼卻已經吵翻天了，他們的邏輯是簡單的：從來沒有一個美國總統，比川普 對台灣 更好的，白登上台一定會親中，因為他有把柄捏在北京手裡。

從來沒有一次美國選舉，在台灣受到如此的重視，尤其近兩周來，白登兒子杭特的醜聞，開始傳開，台灣的親綠媒體卯起勁來報導，雖然大部分都是引用外電，但也有蘋果日報獨家報導，白登介入了兒子替中國遊說的醜聞，更讓台灣的川粉們振振有詞，認定白登不可信賴。

蘋果日報的報導與紐約郵報相關的白登醜聞爆料，前後只差一天，重點各有側重，自然會讓白登陣營懷疑，台灣作為中文媒體的重要聚集地，正在被白登的政敵運用，從事這項汙衊計畫。

如今證明所謂的白登調查報告，根本是捏造，而出錢請人「製作」的蘋果日報創辦人黎智英的助理西門，也承認此事，自請辭職；台灣蘋果承認約兩個月前取得此調查報告，為求謹慎，最終報導引用的報告內容「曾重新查核」云云，但沒有說明撰稿者根本是化名，查無此人，要如何查核。

•台灣 亞洲最挺川普

網紅喧擾的背後，反映出強大的民意基礎，根據全球性民調，台灣是亞洲最支持川普的國家，有高達42%民眾支持川普，只有30%挺白登，部分民進黨政府現任與卸任官員，也有類似的想法；華郵報導指出，由於歐巴馬政府在2011年小英訪問華府時，對外放話稱，美國不信任蔡英文，讓民進黨政府對民主黨政府一直心有芥蒂，直到現在，有些人私下認為白登當選，意味著美國將對中國更妥協，因此也對台灣更不支持。

華郵的報導，其實對台灣是個間接警告，台灣如此依賴美國，在大選中押寶，極端不智，甚至執意懷念過去的川普政策，而不與未來白登的政策配合，雙方的合作一定會出大問題。

事實上，雖然川普在就職前接了蔡總統的道賀電話，但這並不意味著他對台灣有特殊情感，反而在他與習近平於海湖莊園見面後，態度完全轉變，除承諾習近平不會再接蔡的電話，連副助理國務卿黃之翰訪台，都暴怒大罵，稱為何他事先不知情，但事實上，副助理國務卿的層次，過去是可以公開訪台的。

川普任期後半，台美關係進展順利，也不是因為總統的指示，而正是因為川普與中國打貿易戰、科技戰，無暇考慮對台政策，沒有直接介入，手下中層官員，如副國安顧問博明、亞太助理國務卿史達偉才被充分授權，發揮創意，積極推動美台關係。

•關切白登對台政策

台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策，誠如賴怡忠在華郵訪問中所說，他們只會在處理大的美中關係之下，把台灣當成一個問題看，「白登幕僚缺乏對台灣問題的理解，是讓台灣非常關切的」。

但四年是段很長的時間，現在已經不是歐巴馬的時代，中國的霸權擴張態勢已露，美國對抗中國的共識已經形成，美台關係已經到達新的階段，台灣不能再用過去的眼光來看民主黨政府，最好的策略就是冷靜觀察新政府的動向。

中華民國政府中，最冷靜的大概是蔡英文總統，相比北京的冒進與華府的混亂，華郵報導的最後一句稱讚她，「是美中台三角關係中最穩定的一角」，只不過華郵沒有說的是，這不能適用於她所領導的民進黨政府。