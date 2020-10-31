蔡英文就職「刪」民主黨賀詞？知情者：有說明、沒道歉

美國國會議員錄影向蔡英文祝賀就職。(取材自就職典禮影片)

美國媒體華盛頓郵報報導，民進黨政府處理各界對蔡英文總統520就職賀詞影片時，最後呈現的合輯，刪減了民主黨人的段落，強調游賀等共和黨 議員的祝福片段。知情人士還原當時過程，表示的確有國會助理事後私下關切影片長度，但並沒有議員不滿或台方官員道歉一事。

知情人士指出，今年520前夕，駐美處動員同仁分頭蒐集行政部門、國會議員與學界人士，拍攝影片向台灣 與蔡英文總統祝賀，由於考量就職典禮流程掌握，影片蒐集後統一回傳給外交部剪接運用，有10多名國會議員響應，共和黨議員多於民主黨；每一名獻上祝福的議員在就職典禮上均出鏡露臉。

該人士表示，事後的確有一兩位議員助理向駐美處同仁表達，其老闆在蔡的就職典禮上秒數太短，這並非正式抗議，純屬私下互動的話題；駐美處解釋影片來源不只美國，還有世界各國，才會影響時間與長度，議員助理們也表示理解。至於是哪幾位議員的國會助理，該人士表示，不方便透露。

該人士說，沒有國會議員不滿或向駐美處抗議，雙方互動仍然正常熱絡，整個過程應為「有說明，不涉道歉。」事後駐美處也曾向外交部提及此事，作為未來處理祝賀影片的提醒。

根據就職典禮上播放的影片，分為前官員、國會議員與現任官員，其中共和黨國會議員有11人，民主黨3人（不包含現任及前任官員）。

共和黨有聯邦參議院代議長葛拉斯理（Chuck Grassley）、參院外交關係委員會主席芮胥（James Risch）、參院軍委會主席暨國會台灣連線共同主席殷霍夫（James Inhofe）、眾議院 國會台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、眾議院國會台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）、參議員魯比歐（Marco Rubio）、參議員克魯茲（Ted Cruz）、參議員史考特（Rick Scott）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho），與眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）、

民主黨有聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、參院外交委員會首席議員暨國會台灣連線共同主席梅南德茲（Bob Menendez），和眾院國會台灣連線共同主席席瑞斯（Albio Sires）。

整段美國政界祝賀就職典禮的影片全長6分23秒，國會議員部分佔74秒，有的人只有一句，有的兩三句，除了講話篇幅，還和每位議員說話速度不同有關，時間較長的包括魯比歐、史考特與布萊克本，均是共和黨議員；被點名的游賀發言約4秒左右。

國會議員片段遭剪輯，亞太助卿史達偉（David Stilwell）和白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）的發言看起來就相對完整，史達偉發言不到2分鐘，博明講話近3分鐘，為整段祝賀影片中篇幅最大者。