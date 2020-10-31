「道歉說非事實」 台外交部指華郵報導不正確

蔡英文今年就職祝賀影片中，美國聯邦參議院外交委員會主席瑞胥祝賀片段。(F取材自外交部網站影片)

美國 媒體華盛頓郵報30日報導，蔡英文 總統今年520就職典禮前，台方剪輯美國各界祝賀，修剪民主黨 人士的篇幅、強調共和黨眾議員游賀（Ted Yoho），台灣官員事後為此向民主黨致歉；外交部今天表示，該報導並不正確，道歉一說更非事實，美國國會議員對此並沒有關切或意見。

外交部表示，蔡英文今年就職典禮前，許多國家的行政部門高層及國會等政要友人紛紛向台方表達祝賀，台政府所剪輯美國政要祝賀影片包含聯邦參議院代議長葛萊斯里（Chuck Grassley）、聯邦參議院台灣連線共同主席孟南德茲（Robert Menendez）、聯邦參議院外交委員會主席瑞胥（Jim Risch）及聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）等多位民主黨及共和黨重量級議員。

外交部表示，因為整體影片長度限制，各國友人的影片篇幅均經過適當剪輯，除行政部門高層的賀詞外，並未完全播放每位拍攝者的完整祝賀影片，事後也曾向各界致賀友人充分說明，美國國會議員對此並無關切或意見。

外交部表示，另駐美國代表處推特誤觸轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）助選的推文，代表處發現後已即時刪除。

外交部表示，台政府感謝所有透過賀函、祝賀影片、推文等方式，在蔡英文統今年連任就職時表達祝賀的各國友人，事後也都透過適當方式表達感謝之意。台方對美國的交往，一向採兩黨平衡交往，未來也將繼續秉持這個原則，深化台美友好夥伴關係。