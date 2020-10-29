台女大生遭勒死裸屍山坡 嫌：上次拉不走 改用麻繩

長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。記者周宗禎／翻攝

馬來西亞籍台南長榮大學24歲鍾姓女學生遭高雄市梁姓男子勒死、棄屍高雄，凌晨另一長榮大學女生指證，上月底也在同一地點遭人強拉差點擄走。警方訊問梁男初步坦承「也曾在附近要抓人，但沒成功」，不過記不得詳細時間，因為當時他用手拉人「拉不走」，這次才想改用麻繩，「結果不小心就把人勒死」。

梁帶領警方至阿蓮山區棄屍現場。警方在邊坡下3公尺處尋獲女大生遺體，全身赤裸僅穿內褲，凶器麻繩還套在脖子上。

長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。(記者周宗禎／翻攝)

9月30日長榮大學就有女生報案，指出在學校旁的輕軌鐵路橋下道路，遭一名略胖、有菸味男子自後方摀住口鼻要拖進一輛深色轎車。當時她發出尖叫聲，對方才急忙跑回車上；女大生那時已提醒其他人，回家時要注意安全，小心附近怪人，注意結伴同行。

警方調閱監視器畫面，發現梁嫌的車子當時出現，雖然懷疑他涉案，但因女生無法明確指認，未能成案，不過承辦的台南歸仁分局員警仍留下相關紀錄。

長榮大學女生命案昨晚傳出後，這名女生的同學聽到消息，紛紛在網路留言，指提到上月底一名男子以類似手法要把女生擄走。

長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。(記者周宗禎／翻攝)

警方指出，梁嫌有抽菸習慣，身形與作案手法類似上月底同校女生遭擄未遂過程，今天上午警方依女生指認，比對相關事證訊問，他承認「曾犯案一次未遂」。

鍾姓女大生28日晚在學校附近台鐵橋下便道步行返回租屋處時，遭梁持麻繩自後方勒頸擄走，疑因用力過猛將人勒死，再開車棄屍高雄阿蓮。不過警方表示，死者時應還要再由法醫鑑定， 另一名女生是否是梁嫌犯案，也要再確認。

警方說，9月30日事發後，女學生的房東 家人向派出所反映有歹徒伺機擄人，當時警方也過濾到可疑車輛，但被害人無法明確指認，並未成案。