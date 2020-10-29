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台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

記者王宏舜／台北30日電
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」危害股票交易秩序，因速審法輕判3年刑；檢方上訴，最高法院撤銷、發回。更五審開庭時，趙建銘說自己單純只想「吃好料」，趙玉柱稱「覺得『見笑』」不知什麼叫內線交易，合議庭改判趙建銘3年8月徒刑，趙玉柱4年刑，他扣案的犯罪所得427萬餘元(台幣，下同)沒收，未扣案的3089餘萬元追徵。

同案被告蘇德建改判3年8月刑，而游世一被處4年4月刑，扣案的567萬餘元沒收，未扣案的6079萬餘元犯罪所得追徵。

最高法院去年6月以四大理由發回更審，其中一個理由是「原判決以『分割適用法』以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得...依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。」。

更五審去年10月30日開庭時，蘇德建表示趙玉柱、游世一、蔡清文都是為了自己的利益而個別投資，自負盈虧，無意思聯絡，不正利得也沒朋分。游世一澄清買台開股票的目的是當董事長，用專業參與台開的經營價值，不是要短線進出，況且在三井宴上只問一句「台開會不會倒？」，想要永續經營。游還說，蔡清文不但拿了他300萬，買了股票還3天就賣，直到台開案遭偵查，他才知道蔡賣股。

趙建銘說，台開的股票不是他決定要買的，他只知道彰銀要賣台開的股票，張數、三井宴都是蔡清文所安排，只是想「吃好料」，父親也不知道他參加三井宴。

更五審8月時傳有「證券界王金平」稱號的簡鴻文作證，簡1989年投入股市工作，同一時間也結識趙玉柱，他後來擔任中華民國證券商業同業公會理事長。簡表示，平時和趙玉柱會聊到股市；趙玉柱的律師詰問「有建議趙玉柱買台開股票嗎？」，簡說當時只請趙玉柱「看財務報表才是真的」，之後沒再討論台開股票。

簡鴻文說「很多投資人買賣全額交割股，不足為奇」。趙玉柱說，當時有詢問簡證券之事，但不是只請教他一人，因為大家都說全額交割股要慎重，他考量成本低，但獲利可能很高，加上官股比例高，覺得可以考慮。

2006年台北地院宣判時，趙建銘遭判刑6年，趙玉柱8年4月徒刑，皆併科3千萬罰金；蘇德建、游世一則遭處4年3月徒刑，游世一併科6千萬罰金。

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