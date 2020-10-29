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飛官朱冠甍勇敢追夢 5歲就曾和F-5E戰機合照20年後圓夢

記者袁志豪／即時報導
朱冠甍從小熱愛戰機。圖／翻攝自朱冠甍臉書
朱冠甍從小熱愛戰機。圖／翻攝自朱冠甍臉書

台東志航空軍基地一架F-5E戰機今天上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。朱冠甍從小就熱愛戰機，他在臉書PO出5歲就曾和F-5E戰機5274號合照，並寫下「坐在艙內，枕戈待旦，每每飛到這架飛機都有夢想成真的感覺。」

台東地檢署檢察官今天下午前往殯儀館相驗遺體，初步檢視為頭部重創，導致中樞神經休克死亡。主任檢察官曾揚嶺表示，殉職飛官經檢視後，發現頭部明顯外傷，造成顱內出血，最後導致中樞神經休克死亡；至於是否為跳機時頭部撞擊到東西，仍需進一步調查。

朱冠甍臉書內滿滿是妻子和一歲女兒的照片，他今年4月曾在臉書發文，貼出5歲時與F-5E戰機5274號合照，感性寫下，「25年前，首次見面，那年我5歲；20年後，再次見面，那年我25歲。約莫5年多前，再次和274碰面；事隔20年，已不是童言童語，站在艙外，而是坐在艙內，枕戈待旦。」

朱冠甍指出，如今每每飛到274，都有一種夢想成真的感覺。夢想不能只有紀錄備查、造冊管制，人生還有幾個20年？還是要勇敢追夢的，對吧？

今天朱的朋友紛紛到這張相片下不捨留言，寫下「兄弟，一路好走」，也有人分享相片，寫下「勇敢又倔強的你，一定是緊緊抓著駕駛桿，拚命到最後一刻吧！不然沒有理由，時常出海潛水、打魚的你，會沉沒在你最熟悉的浪花裡。我知道你一定是盡了最大的努力了。但是，你知道嗎？我們真的好捨不得你。如此才華洋溢、又陽光燦爛的你，怎麼能那麼早就離我們而去？」

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