尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜曾在台留學 樂於志願服務
尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜是銘傳大學校友，李蜜娜除了在校期間課業表現佳，更樂於參加各項志願服務，在老師眼中是認真又積極正面的學生。
總統蔡英文昨天接受尼加拉瓜新任駐台特命全權大使李蜜娜呈遞到任國書，蔡總統表示，李蜜娜曾是台灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，是兩國合作計畫最佳見證人。
銘傳大學國際教育交流處副處長劉仁卿曾是李蜜娜大學時期的導師，他接受中央社記者訪問時表示，李蜜娜在校課業表現佳，和同學相處也很融洽，是個認真的好學生。
除了課業外，劉仁卿提到，李蜜娜在服務方面更是表現傑出，除了曾擔任過副班代以外，更積極參與學校的志工活動，例如帶領高中生到戶外認識台灣的文化，也曾幫忙接待外國學生，給人非常積極正面的印象。
劉仁卿指出，李蜜娜就讀的國際學院採取全英語授課，包括體育課、通識課、分組討論都是用英語，讓來台讀書的外國學生更容易融入環境，但平常與台灣同學互動，還是會學到一些中文，學校也有華語課程可提供給外籍生。
為照顧外籍生，劉仁卿表示，銘傳還設有專屬的輔導單位「國際學生顧問室」，提供課業以外的生活協助，也會定期辦理認識台灣的活動，另外學校還有華語志工，可以協助安排外籍生進行語言交換。
劉仁卿指出，銘傳大學有眾多外籍生就讀，每年畢業典禮都會邀請各國大使一同見證該國學生的畢業時刻，明年畢業典禮也會邀請李蜜娜參加。
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