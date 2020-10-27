尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜曾在台留學 樂於志願服務

圖為尼加拉瓜共和國新任駐台特命全權大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）26日呈遞到任國書。中央社

尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜是銘傳大學校友，李蜜娜除了在校期間課業表現佳，更樂於參加各項志願服務，在老師眼中是認真又積極正面的學生。

總統蔡英文 昨天接受尼加拉瓜新任駐台特命全權大使李蜜娜呈遞到任國書，蔡總統表示，李蜜娜曾是台灣 獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，是兩國合作計畫最佳見證人。

銘傳大學國際教育 交流處副處長劉仁卿曾是李蜜娜大學時期的導師，他接受中央社記者訪問時表示，李蜜娜在校課業表現佳，和同學相處也很融洽，是個認真的好學生。

除了課業外，劉仁卿提到，李蜜娜在服務方面更是表現傑出，除了曾擔任過副班代以外，更積極參與學校的志工活動，例如帶領高中生到戶外認識台灣的文化，也曾幫忙接待外國學生，給人非常積極正面的印象。

劉仁卿指出，李蜜娜就讀的國際學院採取全英語授課，包括體育課、通識課、分組討論都是用英語，讓來台讀書的外國學生更容易融入環境，但平常與台灣同學互動，還是會學到一些中文，學校也有華語課程可提供給外籍生。

為照顧外籍生，劉仁卿表示，銘傳還設有專屬的輔導單位「國際學生顧問室」，提供課業以外的生活協助，也會定期辦理認識台灣的活動，另外學校還有華語志工，可以協助安排外籍生進行語言交換。

劉仁卿指出，銘傳大學有眾多外籍生就讀，每年畢業典禮都會邀請各國大使一同見證該國學生的畢業時刻，明年畢業典禮也會邀請李蜜娜參加。