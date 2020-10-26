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解放軍運8技術偵察機罕見擾台 被拍下清晰照片

中央社 台北26日電
中共解放軍一架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區。（取自中華民國國防部網頁mnd.gov.tw）
中共解放軍一架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區。（取自中華民國國防部網頁mnd.gov.tw）

中華民國空軍今天表示，中共解放軍一架運8反潛機、一架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除派遣空中巡邏兵力應對，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是自9月16日以來，第24度擾台。

國防部晚間在官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態相關資訊，此次除了是共軍自9月16日以來，第24度擾台，空軍還拍攝到罕見的運8技術偵察機清晰照片。

運8技術偵察機上次亮相是2019年10月1日的建政70週年閱兵，據環球網報導，運8技偵機主要用來執行反潛巡邏、電子戰、情報收集等任務。

根據10月公布的路線，除了7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，20日的空警500、運9、運8，以及今天的運8反潛機、運8技術偵察機，25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。

此外，國防部副參謀總長丘樹華10月22日在立法院證實，共軍有一架無人機入侵台灣西南ADIZ。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。

台灣 國防部 共軍

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