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郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

編譯林奕榮／綜合外電
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

路透引述知情人士報導，蘋果公司iPhone最大組裝廠鴻海集團在去年成立專案小組，以「徹底擊敗」中國大陸組裝大廠立訊精密，原因是立訊已威脅鴻海的主導地位，鴻海對此表示，外傳的專案小組並非事實。

鴻海表示，路透報導描述的專案小組「沒有事實根據」，鴻海沒有召開會議或其他接觸，管理團隊也未採取其他不尋常行動。立訊對這項消息不予置評，蘋果公司暫未回應。

知情人士透露，這個由鴻海集團創辦人郭台銘下令成立的專案小組，持續研究立訊的技術、擴張計畫、徵才策略，以及立訊是否獲大陸政府支持，鴻海的目標是徹底擊敗立訊。立訊目前的營收雖只有鴻海的5%，但消息人士以「勁敵」形容立訊。

儘管美中貿易戰與新冠肺炎疫情導致全球供應鏈面臨更大壓力，但美中科技戰升溫也促使北京投入更多精力，打造世界級本土科技公司。

知情人士指出：「立訊將崛起，問題只在於步調有多快；大陸打造自己的供應鏈，非常合理，且立訊符合國家政策。」分析師表示，隨著「紅色供應鏈」崛起，北京建立本土供應鏈的國策備受關注。

獲北京支持的陸資企業，正承接愈來愈多蘋果等跨國企業的生產作業。台灣資策會9月公布的報告也指出，紅色供應鏈崛起，台灣製造商被取代的威脅愈來愈大。

鴻海 北京 蘋果

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