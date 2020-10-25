慶光復挨批「一中」 馬英九：民進黨請多念書

前總統馬英九25日在臉書上發文，回擊慶祝光復節是唱和中共「一中原則」的說法。（本報資料照片）

今天是台灣 光復75周年，前總統馬英九 在臉書表示，對於紀念這個重要的日子，民進黨居然有人說，這是與對岸唱和「一中原則」，配合中國 大陸對台灣進行政治鬥爭與操作，還有人堅持以「終戰」的說法來否認台灣光復的史實。種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂。對此，行政院長蘇貞昌上午回應，馬英九曾領導過台灣政府、當過總統，希望他說話時，能以台灣利益為優先，尊重台灣主流民意。

馬英九指出，台灣人民對日抗戰是從清廷割讓台灣開始，比1937年七七事變早42年。1894年，甲午戰敗，清廷被迫於乙未年（1895年）4月簽下「馬關條約」割讓台灣，舉國震驚，全台悲憤。台籍志士丘逢甲當時寫下「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」、第二年寫下「四百萬人同一哭，去年今日割台灣」等六首離台詩，感人至深，傳頌一時，真實反映那個時候台灣人的錐心之痛。

馬英九表示，因為甲午戰敗、乙未割台，孫中山乃立志推翻滿清、建立民國。因為日本在1931年「九一八事變」時侵略東北，培植「偽滿洲國」，中華民國國民政府軍事委員會委員長蔣中正先主張「恢復高（麗）台（台灣），鞏固中華」，後在1941年對日宣戰時廢止「馬關條約」，並於1943年「開羅宣言」中要求日本歸還東北、台灣與澎湖。因為抗戰勝利，台灣才得以光復，重返中華民國版圖，也才有今日的自由民主與繁榮。

馬英九說，紀念台灣光復，更是紀念中華民國與台灣唇齒相依的密切關係。因為中華民國抗戰勝利，才有台灣光復；有台灣光復，中華民國在台灣才有正當性及合法性；沒有台灣光復，又哪來蔡英文總統口中的「中華民國在台灣屹立」？紀念這段攸關國家存亡的歷史，應是每任中華民國總統責無旁貸的重任。

馬英九批評，把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。

蘇貞昌25日表示，馬英九曾任台灣總統，說話時應以台灣人民利益為優先，尊重主流民意。（記者張睿廷／攝影）

蘇貞昌：馬當過總統 應以台灣人民利益優先

蘇貞昌今天在新北市三峽出席活動時，對馬英九的說法做出回應稱，人民可以來檢驗馬英九說過的話，像是疫情發生時，台灣口罩不夠，他也是痛批政府，主張應將口罩送給中國，希望當過總統的他在說話時，能以台灣人民的利益為優先，注意這塊土地的歷史與人民感情。