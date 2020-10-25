我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

慶光復挨批「一中」 馬英九：民進黨請多念書

記者劉宛琳、張睿廷／台北25日電
前總統馬英九25日在臉書上發文，回擊慶祝光復節是唱和中共「一中原則」的說法。（本報資料照片）
前總統馬英九25日在臉書上發文，回擊慶祝光復節是唱和中共「一中原則」的說法。（本報資料照片）

今天是台灣光復75周年，前總統馬英九在臉書表示，對於紀念這個重要的日子，民進黨居然有人說，這是與對岸唱和「一中原則」，配合中國大陸對台灣進行政治鬥爭與操作，還有人堅持以「終戰」的說法來否認台灣光復的史實。種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂。對此，行政院長蘇貞昌上午回應，馬英九曾領導過台灣政府、當過總統，希望他說話時，能以台灣利益為優先，尊重台灣主流民意。

馬英九指出，台灣人民對日抗戰是從清廷割讓台灣開始，比1937年七七事變早42年。1894年，甲午戰敗，清廷被迫於乙未年（1895年）4月簽下「馬關條約」割讓台灣，舉國震驚，全台悲憤。台籍志士丘逢甲當時寫下「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」、第二年寫下「四百萬人同一哭，去年今日割台灣」等六首離台詩，感人至深，傳頌一時，真實反映那個時候台灣人的錐心之痛。

馬英九表示，因為甲午戰敗、乙未割台，孫中山乃立志推翻滿清、建立民國。因為日本在1931年「九一八事變」時侵略東北，培植「偽滿洲國」，中華民國國民政府軍事委員會委員長蔣中正先主張「恢復高（麗）台（台灣），鞏固中華」，後在1941年對日宣戰時廢止「馬關條約」，並於1943年「開羅宣言」中要求日本歸還東北、台灣與澎湖。因為抗戰勝利，台灣才得以光復，重返中華民國版圖，也才有今日的自由民主與繁榮。

馬英九說，紀念台灣光復，更是紀念中華民國與台灣唇齒相依的密切關係。因為中華民國抗戰勝利，才有台灣光復；有台灣光復，中華民國在台灣才有正當性及合法性；沒有台灣光復，又哪來蔡英文總統口中的「中華民國在台灣屹立」？紀念這段攸關國家存亡的歷史，應是每任中華民國總統責無旁貸的重任。

馬英九批評，把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。

蘇貞昌25日表示，馬英九曾任台灣總統，說話時應以台灣人民利益為優先，尊重主流民意...
蘇貞昌25日表示，馬英九曾任台灣總統，說話時應以台灣人民利益為優先，尊重主流民意。（記者張睿廷／攝影）

蘇貞昌：馬當過總統 應以台灣人民利益優先

蘇貞昌今天在新北市三峽出席活動時，對馬英九的說法做出回應稱，人民可以來檢驗馬英九說過的話，像是疫情發生時，台灣口罩不夠，他也是痛批政府，主張應將口罩送給中國，希望當過總統的他在說話時，能以台灣人民的利益為優先，注意這塊土地的歷史與人民感情。

台灣 馬英九 中國

上一則

在台情蒐！港人李彬豪跟拍學運人士 遭遣返

延伸閱讀

蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘

蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘
「別讓美國誤會我們反美」…馬英九倡議：歡迎美豬、反對萊豬

「別讓美國誤會我們反美」…馬英九倡議：歡迎美豬、反對萊豬
中國指台在斐濟沒外交官 馬英九：當然有 不然那些人在幹嘛？

中國指台在斐濟沒外交官 馬英九：當然有 不然那些人在幹嘛？
中天新聞撤照？馬英九籲蔡政府「懸崖勒馬」

中天新聞撤照？馬英九籲蔡政府「懸崖勒馬」

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材