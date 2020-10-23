蔣經國日記解密／蔣原屬意孫運璿接班 非李登輝

根據故總統蔣經國日記，對副總統李登輝、行政院長孫運璿（左）明顯親疏有別。（本報資料照片）

故總統蔣經國 任內提名台灣 省長李登輝為副總統，任命行政院長孫運璿。對於孫、李兩人，蔣經國日記的記載，明顯親疏有別。誰才是蔣屬意的接班人？研究蔣經國日記的胡佛研究院研究員郭岱君解密。

郭岱君表示，蔣經國經常找孫運璿巡視基層建設，利用晚上休息時間，蔣經國會找孫運璿談心，兩人所談的問題不只是政府施政，還會涉及其他層面。

蔣經國日記中總以「運璿兄」稱呼孫運璿，但對於李登輝，蔣經國雖肯定其能力，卻顯得較為疏遠，只是長官與部屬的關係，不如蔣經國對孫運璿那般親近。

蔣經國日記對於孫李兩人的親疏，也反映在政治現實上。蔣經國就任總統後，曾調整國民黨中常委排名，當時副總統李登輝僅排名第九，但行政院長孫運璿卻排第三，李登輝遠遠落後孫運璿。

據指出，中常委排名一、二的分別是卸任總統嚴家淦與卸任副總統謝東閔，這兩人僅是虛位，以示尊崇；孫運璿排名第三，才是蔣經國心中真正的接班人選，李登輝起初並非接班人選。在孫運璿中風 之後的中常委排名，李登輝就調整到第三，取孫而代之，這可能是蔣經國在痛失孫運璿這位人才後，不得不給李登輝的政治安排，對黨內宣示他對李登輝政治地位的提升調整與肯定。