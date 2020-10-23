11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

日前美國 前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣 最危險的時刻，因大陸可能趁機攻打台灣。對此，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，大陸不會開第一槍，這兩個禮拜台海也不會生事。

趙春山今日參加「當前中國 大陸發展與治理問題」國際研討會。他在會後接受媒體採訪。被問及相關議題，他認為，大陸不會開第一槍，他原本比較擔心美國總統川普，但現在看來也不會，儘管美國的選舉，民調是拜登領先，但現今幾個搖擺州的狀況差距減少，認為美國現在吵的不是南海、台海的問題，反而是吵候選人與大陸的關係。

趙春山認為，這兩個禮拜台海不會生事，如果有生事，南海的可能性較大。台海生事不僅是台灣捲進去的問題，大陸勢必要徹底解決，不可能把問題一直留在以後。

至於大陸的軍力是否有辦法抗美？趙春山表示，以綜合實力來講，大陸還不是美國的對手，大陸也知道這個事實。前陣子包含大陸外交部長王毅與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，調子都是放軟。

而中俄是否會聯手抗美？趙春山則說，俄國領導人普亭不是省油的燈，他有他的打算，普亭是斯拉夫民族主義者，中俄關係未如外界想的好，當然在周邊國家中，中國大陸最好的還是俄羅斯。

趙春山並舉例，中國與印度今年有邊境衝突，但俄羅斯是支持印度的，印度很多好的武器是俄羅斯給的，但是不給大陸。他不認為中俄會結合起來抗美，各國還是會為自身利益打算。

而大陸近日將著手推動修改「國防法」，趙春山說，美國有報告指出，大陸將在十年來迎頭趕上美國，而「國防法」加強合法性的基礎，且也與內政相關。大陸領導階層認為，強國必須強軍，習近平也重視部隊，這跟他的維持政權穩定有關。應從內外考量，且涉及到主權領土，大陸也不會讓步，台灣問題與香港問題都不會讓步，會讓步的可能是南海問題。