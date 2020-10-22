氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

近年主打健康、無油的氣炸鍋真的健康嗎？台灣 室內環境品質學會與多個研究單位合作大型研究計畫，其中長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平發現，就算開抽油煙機，氣炸鍋帶來空汙微粒濃度是傳統油鍋的13倍不容小覷，如果沒開抽油煙機，烹調者身邊的空汙微粒濃度暴增1525倍，而且以容易沉積於肺泡的PM0.3和PM0.5為主。

張振平指出，中式烹調的空氣汙染 物風險高，其中碳烤、快炒時的PM2.5中含碳比值都高於車輛排氣，而油炸產生的PM2.5最多。氣炸鍋的原理是從上方將空氣吸進去，空氣在鍋中繞好幾圈，再從鍋子後面的排氣孔向上高速噴出，油煙擴散率驚人，就算沒有額外加油，食材本身也會炸出的油量也不少。

長榮大學於精密環境控制室中模擬家庭廚房的自然通氣情形，在開與不開抽油煙機的情境下，測量人站在不同相對位置，使用油鍋和氣炸鍋會接觸到的油煙量。

張振平表示，結果發現油煙粒徑都是小顆粒，可以飄很遠，也是最容易沉積在肺部的大小。如果有開抽油煙機，氣炸鍋油煙量最高時，空汙微粒濃度比油鍋高13倍；不開抽油煙機更慘，氣炸鍋油煙濃度將暴增到1525倍，而且首當其衝的就是站在前方烹調的人。

張振平建議，所有烹調行為都要在開啟的抽油煙機下方進行。如果沒有抽油煙機，最好要在陽台或窗邊使用，而且後方排氣孔要對著戶外，以利降低室內油煙濃度。要是真的沒窗戶，在排氣孔外一小段距離掛一條濕毛巾，也可以吸附一些油煙，但效果不會很好。

很多家庭主婦為了省時間，同時使用瓦斯爐和氣炸鍋，沒辦法把氣炸鍋擺在抽油煙機底下怎麼辦？張振平說，至少要擺在旁邊，而且要把氣炸鍋的排氣孔對著抽油煙機的方向，這樣抽油煙機也多少可以抽走一些氣炸鍋的油煙。

張振平提醒，打開抽油煙機的時候，最好不要大開窗戶，因為如果有太多氣流的擾動，也會導致抽油煙機的抽氣效率變差。