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聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6千萬美元

記者鐘惠玲／台北報導
聯電。(報系資料照)
聯電。(報系資料照)

聯電22日公告，該公司已針對與美國司法部的營業秘密刑事案件，提出建議量刑書狀，請求法院處以較輕罪名及罰金6,000萬美元。聯電強調，6,000萬美元的罰金金額僅為該公司提出的「建議罰金」，並非最終裁罰金額，仍須待法院核准。

法界人士指出，聯電此舉就是「認罪協商」，希望藉由認罪，換取較輕的刑責與罰款。儘管聯電提出的建議量刑狀仍未獲得法院核准，但由於市場原本認為，聯電恐因此案面臨超過200億美元、相當於公司資本額近五倍的天價罰金，相較之下，6,000萬美元顯得輕微許多；更有部分市場人士解讀，「6,000萬美元應該就是最終罰金數字」。

儘管聯電強調相關金額仍待法院核准，但市場仍以利多解讀，激勵聯電昨天股價爆量走揚，不僅成交量放大至逾42.5萬張，終場更大漲1.65元，收在當日最高價33元，漲幅達5.3％，為2004年4月、逾16年來新高價，外資轉買逾3.8萬張。

美國司法部是於2018年11月，起訴聯電與時任陸廠晉華總經理陳正坤，以及從記憶體大廠美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等三人，指控其涉嫌共謀竊取、傳輸並持有美光的營業祕密，罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪，及收受與持有被竊的營業秘密間諜罪等。

此案被外界稱為「晉華案」，若上述罪名成立，被告個人將面臨經濟間諜罪，最重為15年徒刑與500萬美元罰款，竊取營業秘密罪最重十年徒刑，聯電則將面臨最重超過200億美元的罰款。

聯電昨日公告，該公司預期法院近日將開庭審理，已就前述侵害營業秘密案，提出建議量刑書狀，並持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

聯電強調，該公司與美國司法部各自向法院提出解決方案相關建議量刑書狀，內容包含請求法院處以較輕的罪名，及6,000萬美元罰金。根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為6,000萬美元，惟此解決方案尚待法院核准。

聯電是於2016年5月，宣布與中國大陸福建官方投資的晉華集成電路簽署技術合作協議，由聯電負責開發DRAM相關製程技術。晉華把前述技術應用於利基型DRAM生產，於2018年10月下旬試產投片，但不久即面臨美國司法部發動上述刑事訴訟。

除了美國司法部的案件之外，聯電面臨相關訴訟還有2017年9月台中地檢署以涉嫌違反營業秘密法，起訴聯電與其他三人，指控從美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等，侵害美光的營業祕密，2020年6月該案一審判決，聯電遭罰1億元，已提起上訴。另外，美光也於2017年12月，在美國加州提出民事訴訟，控告聯電侵害營業秘密。

美元 美國 司法部

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