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美宣布售台3項軍售 台國防部長：後續還有

記者洪哲政／台北22日電
台國防部長嚴德發備詢時面對民進黨立委羅致政質詢時表示，美售台三項武器可強化台灣可恃戰力與不對稱戰力，有助提升台灣防衛戰力，維護台海區域和平穩定。（取自立法院直播畫面）
台國防部長嚴德發備詢時面對民進黨立委羅致政質詢時表示，美售台三項武器可強化台灣可恃戰力與不對稱戰力，有助提升台灣防衛戰力，維護台海區域和平穩定。（取自立法院直播畫面）

美發布售台遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110）三項軍售，台國防部長嚴德發表示，軍售項目將可強化可恃戰力與不對稱戰力，其中兩項飛彈與火箭都可打到中共沿岸，這都是因應新增的敵情威脅。他說，國防部後續還有提出軍購，美方正在進行，後續還有。

嚴德發22日上午列席立法院外交及國防委員會，就後備戰力提升列席報告，並備詢答。他會前受訪表示，美方基於台灣關係法與六項保證實施軍售，售台防衛性武器，增強台灣防衛性戰力，強化自我防衛戰力與決心。國防部表示達誠摯感謝，也證明美方對台海與印太安全的重視。今後台方將與美方共同鞏固安全夥伴關係，共同維持台海與區域和平穩定。

他說，三項軍售項目完全依照台灣防衛需求，與的敵情威脅，強化防衛作戰能力，依防衛作戰構想與規劃，可維護台海安全與穩定。但台方不與中共作軍備競賽，軍購完全依照台灣重層嚇阻、灘岸殲敵的防衛構想採購，但軍購要經立法院同意，國防部才會簽發價書，進行採購程序。

嚴德發備詢時面對民進黨立委羅致政質詢時表示，美售台三項武器可強化台可恃戰力與不對稱戰力，有助提升台灣防衛戰力，維護台海區域和平穩定。

嚴德發表示，軍事訓練役訓練內容將強化，因應主要任務，將強化城鎮戰守備。未來教召時可快速恢復戰力。遠程陸攻飛彈是巡弋飛彈，射程達270公里，在中共火力網距外，「當然可能」打到中共沿岸，「有這能力，自我防衛決心」；遠程精準火力打擊系統最長射距則是300公里，「有可能」打擊到中共沿岸集結兵力，都是因應新增敵情威脅。他說，國防部後續還有提出軍購，美方正在進行，後續還有。

而針對後備戰力，嚴德發他會前受訪表示，後備改革常後要一致，部隊使用的裝備，後備也能用，包括M113甲車與其他輕重武器，未來隨新裝備接收，常備部隊還在用的裝備，會進行撥交，後備部隊接裝沒有問題。教召人員的薪資，入營視為現役人員，士官原每日700元，調1.5倍即為1050元，相關待遇都將與現役人員相同，希望共同支持全民國防。

台灣 國防部 中共

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