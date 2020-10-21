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TikTok網紅 用魔術玩科學 小學生15秒愛上它

記者潘乃欣／專訪
網紅「阿駿」善用魔術技巧，每周自製科學實驗短影音，讓孩子15秒愛上科學。(記者潘乃欣／攝影)
網紅「阿駿」善用魔術技巧，每周自製科學實驗短影音，讓孩子15秒愛上科學。(記者潘乃欣／攝影)

不少學生避科學唯恐不及，不過非教育背景的七年級網紅「阿駿」善用魔術技巧，每周自製科學實驗短影音，上傳社群媒體TikTok，讓孩子15秒就愛上科學，甚至還有逾百所小學、幼兒園引用他的教案。歸結背後原因，阿駿翻轉傳統教室的實驗流程，先「破梗」講結果激起好奇心，再解釋背後原理。

教師來取經 觀看人次破千萬

「清水、膠水、洗碗精」阿駿在影片中展示材料並做出泡泡水，接著將下半部被截掉的半圓狀寶特瓶蓋在泡泡水上，吹氣往空中拉起，泡泡水瞬間變成數十公分的透明柱，抽象的「表現張力」變得一目了然。簡短的描述吸引小學生在留言區喊聲要跟著動手做，第一線教師也來取經，阿駿的社群平台經營五個月，就衝出150萬訂閱粉絲，影片觀看數已逾一千萬次。

善用魔術技巧 激發學習動機

「人人都看得懂的是魔術，解釋魔術的是科學」，本名曾駿翔的阿駿分析，科技雖降低很多事物的新奇度，不過年輕人仍保有好奇心，只是要用更短的時間、更符合「情理之中，意料之外」的故事或畫面吸引孩子目光，孩子學習動機被激發，自然會探究背後科學原理。

曾駿翔坦言，自己就讀應用數學系，畢業後回家幫忙家業，和教育八竿子打不著關係，因基於興趣拍起短影音，逾百名小學或幼兒園教師上門討教，甚至因應課綱上路，邀請他入校開選修課或辦營隊。

教材有「人味」 搭起世代橋梁

曾駿翔認為，有趣的科學實驗，是維持「人味」的重要教材，它能鼓勵孩子探究事物的因果關係，增進邏輯力；還有孩子在與祖父母的互動中，興奮示範看影片學來的科學實驗，搭起世代間的對話橋梁，首度讓他肯定自己所做的事。

為幫助更多教師解決教學上的問題，曾駿翔說，正籌畫成立教育協會，串聯各地熱血教師一起備課，打造吸引新世代學子的教材。

教育 社群媒體 TikTok

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