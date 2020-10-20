吃下中天？傳吳乃仁操盤寫好3劇本、新潮流金主砸錢

中天新聞台換照聽證會26日登場，將邀中天最大股東、神旺投資董事長蔡衍明出席。圖為中天新聞南部新聞中心。（本報資料照片）

中天新聞台換照爭議延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會，邀中天最大股東、神旺投資 董事長蔡衍明出席。NCC昨天表示，為使聽證順利進行、程序完備，新增一名主持人，由NCC委員蕭祈宏擔任，屆時將有三位NCC委員在場主持、「穩住場面」。

針對NCC邀請蔡衍明出席聽證會，中天不願回應，不過仍堅持主持人的立場影響聽證會，聲明中表達不滿。中天表示，NCC公告之理由，顯示NCC對於中天電視公司營運管理與換照之間的關聯已有未審先判情形，並呼籲NCC應更換社會大眾認為有偏頗之虞的聽證會主持人。

就在聽證會召開之前，業界傳出「中天保命條款」，傳新潮流大老吳乃仁操盤，想比照「東森模式」，找好友、東森電視董事長林文淵「吃下」中天，中天釋出股權換保命，背後金主是擁有寰宇新聞台的華衛集團董事長王志隆，王志隆與吳乃仁交好，是新潮流重要金主。倘若中天不釋股，也拒絕將頻道往後挪，恐面臨撤照命運。

•林文淵：非打手 王志隆：無此事

吳乃仁昨沒有接電話，無法取得本人回應。林文淵昨受訪否認傳言稱「這是聽過最大的笑話」，「我不是人家的政治棋子和打手」；王志隆也表示絕無此事，但他不諱言「誰不想搶進黃金地段」，假使中天空出來，寰宇一定會去爭取，王還說商業競爭刻意牽扯政治派系鬥爭，是最廉價鬥法。

中天換照案備受矚目，業界盛傳三套劇本。政媒界人士透露，劇本一是把中天新聞的頻道往後挪，讓出黃金區段，目前爭取者眾，除了與民進黨 新潮流系友好的寰宇新聞台，鏡周刊申設的鏡電視也積極爭取。

•府院：不會介入 時力：該撤就撤

劇本二是中天釋出股權，比照東森電視賣給茂德國 際的模式，保住現有黃金區段頻道。劇本三，若中天拒絕往後挪，也不釋出股權，那就只有撤照一條路，原有頻道就由寰宇新聞台接手，不過NCC若真的這樣做，勢必被指打壓言論自由、箝制媒體，後座力恐難預料。

對於中天換照爭議，總統府昨表達NCC是獨立機關，總統府不可能涉入個案；行政院長蘇貞昌也重申不會介入，並搬出十年前馬政府執政曾停播年代綜合台，質疑馬不知道是「有干預、有經驗」，才會以為現在也能干預。時代力量立委邱顯智則認為「該撤照就撤照」。