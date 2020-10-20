奶茶聯盟？中印衝突影響 台印正推動多項經貿合作

印度總理莫迪。(美聯社)

媒體引述印度 官員說，中印邊境緊張，印度政府鷹派抬頭，希望推動與台灣 的貿易協定談判。據熟悉內情人士告訴中央社記者，雙方積極推動快速通關、科技、農業等合作與協定。

印度與中國 部隊5月初起在拉達克（Ladakh）東部發生對峙、45年以來最嚴重的死傷衝突以及中印實際控制線（LAC）開槍事件等，迄今無法解決。加上中國駐印度大使館最近數度粗暴干涉印度媒體報導的自由，印度朝野反中聲浪高漲。

另一方面，印度經濟受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情重創，正積極推動「來印度製造」（Make in India），希望吸引台灣資通訊產業鏈由中國遷到印度。因此有媒體引述印度官員透露，印度鷹派呼籲推動與台灣簽署貿易協定的聲音愈來愈大。

不只印度政府內部，包括印度知名智庫和學者，從中印拉達克東部衝突以來，已多次撰文呼籲印度政府應放棄外交上傳統「重視中國感受」的態度，強化與台灣發展關係，尤其是經貿關係及貿易協定。以吸引更多希望從中國移出的台商到印度投資設廠製造，形成完整的資通訊產業供應鏈，讓印度也被納入全球供應鏈中；甚至取代中國成為全球製造基地。

印度政府最近已推出規模65億美元的在印度製造獎勵措施，吸引蘋果主要供應鏈的鴻海、緯創與和碩等台商申請，積極在印度擴大或設置生產線。

熟悉台印雙邊貿易發展的人士指出，根據推動台印自由貿易協定（FTA）的經驗，雙方都發現FTA的難度較大，因此雙方從最先容易達成共識的項目逐一談判且簽署協定。雙方過去陸續簽署台印雙邊投資協定、台印優質企業相互承認協定及台印航空協定、台印農業與相關領域合作備忘錄。

這名人士說，印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）和駐印度代表處代表葛葆萱最近雙雙上任後，都希望在台印關係上有更多新建樹，因而在台印已有的基礎上，積極推動台印雙方經貿更加緊密的合作，包括快速通關、科技、農業相關的台印協定，正持續推動中。

台印經貿高層官員都曾在公開場合強調，印度強於軟體研發、台灣強於硬體製造；印度強於市場品牌行銷，台灣強於產品開發，雙方是天然互補的合作夥伴。

知情人士表示，由於目前中印局勢、中美貿易戰還有全球供應鏈重組與多元化的趨勢，台印之間在經貿上未來只會更加緊密合作。

因此，這名人士說，即使目前還看不到台印之間近期簽署自由貿易協定的發展，但將來還未可知。