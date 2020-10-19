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以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

斐濟台商還原現場：陸硬闖不成 引發推擠

記者鄭媁／台北20日電
台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦雙十酒會。(取材自駐斐濟台北商務辦事處網站)
台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦雙十酒會。(取材自駐斐濟台北商務辦事處網站)

台灣駐斐濟代表處8日在當地舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入並發生肢體衝突。一名斐濟台商轉述，往年國慶酒會，中方都會派人到現場拍照、取證，此次場地因有兩道防護門，大陸外交官在第一道門的貴賓室即被擋下，雙方才爆發肢體推擠。

曾任世界台灣商會聯合總會總會長的國民黨立委溫玉霞說，她長年在國外，類似的事情常發生，中方會溜進來台方活動蒐集資料，看看當地國有沒有官方人員前來，如果有就要對對方施加壓力，但像這次硬闖的做法，真的很少見。她也提醒外交部注意，勿變成真的「決戰境外」。

溫玉霞昨天以視訊偕一名呂姓台商受訪，該名台商表示，這起推擠事件引發斐濟台商圈討論，斐濟往年適逢重大慶典，中方都會派員到現場照相；據當地與會友人轉述，這次國慶酒會為了慎重起見，台灣駐斐濟代表處特別租用有兩道安全門的會場，所有僑胞、台商必須先經過位在兩道門間的貴賓室，才能進入會場。

呂姓台商表示，今年中方派的人員本想從貴賓室進入會場，但台灣的駐外人員、農技團員發現後隨即禁止，由於不得其門而入，中方人員便與台灣代表處人員發生推擠衝突；由於是在貴賓室發生推擠，參與國慶酒會的台商僑胞當下並未察覺。

對於中方反控台灣先挑釁，呂姓台商表示，適逢舉辦國慶活動，台灣駐館相關人員不可能惡言相向，依照過往經驗，都是好言相勸請對方離去。不過，會在斐濟發生的事情，在全世界都會發生，未來的活動應該更加強警衛。

國民黨立委溫玉霞19日以視訊偕一名斐濟呂姓台商受訪，轉述當天現場情況。（圖：溫玉...
國民黨立委溫玉霞19日以視訊偕一名斐濟呂姓台商受訪，轉述當天現場情況。（圖：溫玉霞國會辦公室提供）

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