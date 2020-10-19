台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

外媒報導，台灣 駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國 大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。台立法院多位立委今天質疑外交部為何沒有主動揭露此事，外交部次長曾厚仁表示，斐濟政府受到很大的政治壓力，希望此事淡化處理。

國民黨立委陳以信今天在外交及國防委員會詢問，此事為什麼沒有主動揭露，外交部為何沒有主動譴責？曾厚仁回答，所有事情還在搜集各方面細節，尊重斐濟處理，斐濟認為這件事很敏感。

亞太司司長曾瑞利也表示，當時中方人員試圖來了解有哪些貴賓參加，請中方人員離開後，中方人員又過來；隨後中方人員與我方人員有推擠的時候，就去通知警方，約20、30分鐘後，警方來把這兩個人帶走。

陳以信又問，活動是不是有適當的保全人員，「這件事我們是委屈，對大陸應該譴責，我們的賓客卻要成為對方蒐證對象，對賓客來說也很不舒服，外交手段跟司法手段如何進行？外媒也說，大陸人員就算有豁免權也要列為不受歡迎人物。」

曾瑞利回答，斐濟外交部希望淡化處理，因為雙方人員都有受傷，現場錄影機角度剛好沒有拍到衝突的畫面，斐濟外交部和警政署列為偶發事件。

民進黨 立委蔡適應則質疑，外交部有公開記者會嗎？我國在斐濟的官網有寫上去嗎？為什麼不寫？「他們都在看我們台灣的態度是怎樣不是嗎？如果我們不吭聲，一百個賓客明年還要來嗎？結果我們悶不吭聲，這些人怎麼看台灣？會認為『你自己被打都沒關係，拜託我們幹嘛？』」

蔡適應也質疑，「人家到我們場地產生衝突，還要去討論誰對誰錯嗎？更扯的是還要透過外媒報導才揭露？是覺得被打就算了？」隨後蔡適應也問，是哪裡被打？

曾瑞利回應，兩方都有受傷，台方人員是輕微腦震盪，是被推倒撞到。

蔡適應說，要求外交部就這件事情在官網正式聲明，「在台北網站聲明沒有問題吧？」不然斐濟的事情在斐濟會發生，在其他國家也會發生。

民進黨立委趙天麟問，斐濟政府有說不要聲張？曾厚仁指出，斐濟政府受到很大的政治壓力，委員知道壓力是從哪裡來，外交部會護著同仁，不會淡化處理，但這件事情要看比較大的層面，同仁現在已經恢復，「把這口氣嚥下來是不對的，但內部還在討論，怎樣的方式是最好的表達，不會傷害我國與斐濟的關係。」

趙天麟追問，所以是中國給斐濟政治壓力？曾厚仁回答，可以這樣理解。