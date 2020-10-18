中外交官闖台駐斐濟代表處打傷人 1人住院

台外交部19日證實駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會遭中國大使館人員闖入，並譴責中方非理性行為。（取材自網頁asiapacificreport.nz）

外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，中華民國駐斐濟代表處8日在當地旅館 舉行國慶酒會，卻遭中國 大使館人員闖入，雙方並有肢體衝突，以至於一名台方人員需住院治療。外交部今天證實此事，譴責中方的非理性行為，將持續觀察此為有計畫、普遍現象，或單一事件。

中央社報導，臉書社群TaiwanWarmPower今天上午po文，引述Asia Pacific Report報導，駐斐濟代表處在10月8日於當地旅館辦理國慶酒會時，有兩名中國外交人員硬闖入，除了亂拍照片、不肯離去之外，還攻擊了一位台灣 的代表團成員。

報導中提到，當天參加國慶酒會的人說台灣代表團成員被打得很慘，必須要到醫院去治療。斐濟警方雖然後來到了現場，但當中國外交人員主張外交豁免權後，便沒有進一步行動。

TaiwanWarmPower指控「中國外交人員稱自己什麼戰狼，其實是外交流氓！」，不請自來闖入國慶酒會已經越過紅線，動手打人更是犯罪行為。

外交部政次曾厚仁19日在立法院證實此事，並透露這兩位中國外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，台方外館人員制止時，雙方發生肢體衝突。