台灣民航局公布通聯 香港不接受立榮進飛航情報區

圖為立榮ATR72-600同型機。（讀者提供）中央社

立榮航空一架軍包機昨天執行東沙島飛行任務時，安全考量被迫返航，台灣 交通部民用航空局今天公布完整通聯紀錄，香港 航管明確告知台灣航管「香港無法接受該航空器（指立榮）」。

立榮航空股份有限公司東沙島軍包機由海洋委員會海巡署承包，僅海巡署官兵及國防部人員能搭乘，每周一班由高雄市小港機場 往返東沙島。

民航局晚間公布台灣與香港航管單位，針對立榮航空飛東沙島的B7-9051次軍包機航管交接過程通聯紀錄。

通聯紀錄清楚顯示，昨天上午9時36分，台灣與香港航管人員開始針對立榮班機交接對話，香港臨時通知立榮班機將經過的交接點kapli西面有危險區，航空器高度要在2萬6000呎或以上才安全，並坦承沒事先發布飛航公告（NOTAM）；台灣航管追問是軍演嗎？香港航管回覆「我無法告訴你更多」，但「香港無法接受該航空器（指立榮）」。

台灣航管請香港航管告知立榮航空何時可前往東沙，香港航管回應「香港現在無法告知，我們會讓你知道」；民航局說，危險區域之後經香港通知於當日傍晚6時24分結束。

至於香港民航處指是台灣方面取消有關航班進香港飛航情報區的要求，民航局說，這架軍包機是ATR72-600型，最高飛行高度為2萬5000呎，昨天是在飛安考量下被迫返航，非香港稱主動取消。

民航局呼籲香港應釐清並說明事件過程及原因，希望類似影響飛安事件不再發生，期待香港未來依國際規範，共同維護國際飛航安全及秩序。

完整通聯紀錄如下：

香港：台北這裡是香港督導

台北：區管中心您好

香港：台北這裡是香港督導Lima Delta（註：Lima Delta為這位香港管制員的代碼）

台北：是請講

香港：關於立榮航班 立榮9051

台北：9051

香港：是的

台北：請講

香港：（….）應該在0157世界標準時間（台灣時間0957）會通過kapli交接點高度16000呎交管的

台北：ㄜ

香港：Ok提供你資訊我們有一個危險區在kapli航點西面非常接近kapli相關航空器安全高度要在26000呎或以上

台北：dangee嗎？什麼dangee？

台北：危險區是有危險區嗎？ 我並不知道有這個

香港：因為這個是在香港就在（….）的西面

台北：喔 這是軍演嗎？

香港：我無法告訴你更多但那裏有一個危險區在那裏

台北：好所以危險高度是26000呎或以上嗎？

香港：不，26000呎以上是安全高度

台北：喔好但立榮9051是要離開還是進入?

香港：他 嗯 進入香港（飛航情報區）

台北：但那裏有危險區低於26000呎？

香港：確認 所以香港無法接受該航空器（指立榮）你可以告知你們軍方嗎？

台北：好 我會

香港：好

台北：嗯 我可以知道危險區的時段嗎？

香港：危險區現在是有效的直到進一步通知

台北：有發布飛航公告（NOTAM）嗎？

香港：嗯 沒有

香港：因為（…）你必須要告知

台北：所以你們不接受立榮9051班機？

香港：確認的這個高度在香港之後不安全

台北：好 知道了 你可以讓我知道後續進一步訊息何時立榮可以前往RCLM（RCLM為東沙機場航空代碼）

香港：好 香港現在無法告知 我們會讓你知道

【民航局註：該危險區域經香港通知已於當日台灣時間傍晚6時24分結束】