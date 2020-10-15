陷陸資爭議 淘寶台灣不玩了！認賠撤離　

日前被政府認定為陸資的「淘寶台灣」，15日宣布關閉平台功能，今年底將停止台灣營運。圖為淘寶台灣辦公室。(本報資料照片)

電商 平台「淘寶台灣 」進駐台灣不到一年，昨天中午11點突然宣布，即刻關閉平台下單、商品上架等功能，估算約有數10萬買賣家受影響。

負責營運網站的英商克雷達公司聲明表示，考量諸多不確定因素，將在今年12月31日晚間23時59分後，停止台灣營運，將安排近百名員工的資遣、轉職事宜。

經濟部表示，這是該企業自行判斷難以落地，所做的決定。

阿里巴巴集團授權商標「淘寶」，讓英商克雷達在台經營的「淘寶台灣」電商平台，去年10月底才成立，但經濟部投審會今年8月24日宣布，調查發現阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬陸資卻未申請許可，違反兩岸條例，除處台幣41萬元罰鍰，並限期6個月內撤回投資或改正，這也是政府以「實質控制力」認定陸資的首例。

業界研判，克雷達應該是覺得難達成政府需要的條件，加上台灣電商競爭激烈，決定立刻停止營運，認賠離開台灣市場。

針對淘寶台灣決定熄燈，英商克雷達公司強調，淘寶台灣將針對在台灣近百名正職員工，規畫合意離職補償方案，給予員工高於法定資遣費的離職補償金，並妥善安排後續就業 協助。

淘寶台灣平台上有商城商家、個人賣家以及買家，約有數10萬買賣家受到影響。淘寶台灣昨已暫停下單、賣家入駐等功能。阿里巴巴集團昨發表聲明，指出在台灣營運正常，消費者依然可以透過手機淘寶平台採購境外商品。

國民黨立委曾銘宗說，「大方向贊成」經濟部的判定，但應做整體評估規畫，像是淘寶台灣來台灣一年了，為什麼正值兩岸關係對峙升高時，才檢討是陸資？難道當初審查、核准的時候是放水嗎？另外，若後續還有類似情況，會不會引起大陸採行相應報復措施？這樣影響就會很廣。

有立委提出修改兩岸條例、重新定義陸資及嚴審嚴查等，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，有關新版陸資來台辦法，或未來修法全面強化法治基礎，彌補制度面的缺失，陸委會都會積極會同主管機關研議。