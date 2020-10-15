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台灣立榮東沙包機任務 民航局協調繼續執行

中央社台北15日電
圖為立榮ATR72-600同型機。（讀者提供）中央社
圖為立榮ATR72-600同型機。（讀者提供）中央社

立榮航空一架定期飛東沙的包機，今天因無法進入香港飛航情報區，中途返航。交通部民航局說，經協調後，立榮航空將視情況許可繼續執行包機任務。

立榮航空這架ATR72-600型包機上午9時5分自高雄小港機場起飛，中途約9時44分調頭，10時22分回到小港機場。

立榮航空東沙包機每周四自高雄小港機場出發，當日回程，載運駐東沙的海巡署及駐軍等人員返台，航程約70分鐘。

民航局說，今天立榮航空機師是基於安全考量，決定返航，經民航局協調，立榮航空將視情況許可，繼續執行包機任務。

民航局飛航服務總台說，東沙島位在香港情報區範圍，立榮航空事先都會向香港航管單位提報飛航計畫，以往飛行當天，在台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點前約20至30浬，由台北區管中心通知香港區管中心有飛機要飛過去，今天則在交接點前50至60浬，香港區管中心就通知台北區管中心，立榮航空包機要進入的區域2萬6000呎以下有危險活動。

飛航服務總台區管中心追問香港飛航情報區危險何時可解除，但香港飛航情報區一直未回應，立榮航空才會返航。

民航局表示，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，民航局已提醒對方未來應依國際民航組織ICAO建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

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